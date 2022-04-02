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Артем Савиновский сменит Елену Бунину на посту гендиректора «Яндекса»

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Генеральный директор «Яндекс.Медиасервисы» Артем Савиновский заменит в должности генерального директора «Яндекса» Елену Бунину, покинувшую свой пост.

Артем Савиновский сменит Елену Бунину на посту гендиректора «Яндекса»

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

Ранее о возможном уходе Буниной из компании уже писали многие СМИ, но оговаривалось, что до 15 апреля она останется в фирме.

Предполагалось, что затем ее место займет попавший под санкции управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян.

Сегодня речь идет уже о том, что исполняющим обязанности генерального директора  «Яндекса» в России назначен Артем Савиновский, который с 2016 года развивал в компании направление медиасервисов.

В 2018 году корпорация вывела «Яндекс.Музыку», «Кинопоиск», «Яндекс.Афишу» и «Яндекс.Телепрограмму» в отдельное бизнес-подразделение, которое он и возглавил.

Про детали кадровых перестановок пресс-служба «Яндекса» пообещала сообщить позднее.

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