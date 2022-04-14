«Яндекс» утвердил на должность нового гендиректора

«Яндекс» объявил о назначении Артема Савиновского на пост генерального директора ООО «Яндекс». Его кандидатуру 14 апреля одобрили на общем собрании участников компании, говорится в материалах IT-холдинга.
Ранее Савиновский временно исполнял обязанности гендиректора — теперь он будет займет должность на постоянной основе.
Артем Савиновский начал работу в «Яндексе» в 2008 году. Он курировал направление финансовой отчетности, аналитики и планирования. Также был частью команды, готовившей выход компании на биржу NASDAQ, и участвовал в разработки стратегии развития «Такси».
В 2016 году Савиновский стал руководителем направления медиасервисов. Он будет совмещать должности главы «Яндекс.Медиасервисов» и гендиректора ООО «Яндекс».
Новый CEO «Яндекса» сменил на этой должности Елену Бунину, которая в конце февраля покинула Россию. В начале апреля из скриншота
Ранее предполагалось, что должность гендиректора займет управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян. Позднее стало известно, что он попал под санкции Евросоюза и покинет свой пост. Худавердян, как сообщалось, также выйдет из совета директоров и покинет должности в голландских дочерних компаниях.
Сам «Яндекс» не внесен в санкционные списки ЕС, США или Великобритании.
Фото на обложке: Pavel L Photo and Video /
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