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«Яндекс» утвердил на должность нового гендиректора

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» объявил о назначении Артема Савиновского на пост генерального директора ООО «Яндекс». Его кандидатуру 14 апреля одобрили на общем собрании участников компании, говорится в материалах IT-холдинга.

«Яндекс» утвердил на должность нового гендиректора

Ранее Савиновский временно исполнял обязанности гендиректора — теперь он будет займет должность на постоянной основе.

Артем Савиновский начал работу в «Яндексе» в 2008 году. Он курировал направление финансовой отчетности, аналитики и планирования. Также был частью команды, готовившей выход компании на биржу NASDAQ, и участвовал в разработки стратегии развития «Такси».

В 2016 году Савиновский стал руководителем направления медиасервисов. Он будет совмещать должности главы «Яндекс.Медиасервисов» и гендиректора ООО «Яндекс».

Новый CEO «Яндекса» сменил на этой должности Елену Бунину, которая в конце февраля покинула Россию. В начале апреля из скриншота внутреннего форума компании стало известно, что она работает в израильском офисе «Яндекса». Возвращаться Бунина не планировала.

Ранее предполагалось, что должность гендиректора займет управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян. Позднее стало известно, что он попал под санкции Евросоюза и покинет свой пост. Худавердян, как сообщалось, также выйдет из совета директоров и покинет должности в голландских дочерних компаниях.

Сам «Яндекс» не внесен в санкционные списки ЕС, США или Великобритании.

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Фото на обложке: Pavel L Photo and Video / Shutterstock

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