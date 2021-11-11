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«Сбер» представил свой второй суперкомпьютер Christofari Neo

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Сбер» вместе с дочерним предприятием SberCloud, провайдером облачных технологий, представили новый высокопроизводительный российский суперкомпьютер Christofari Neo. Об этом говорится в сообщении на сайте Сбербанка.

«Сбер» представил свой второй суперкомпьютер Christofari Neo

Эффективная производительность Christofari Neo в двойной точности составляет почти 12 петафлопс (11,95 PFLOPs). Суперкомпьютер создан на базе технологий Nvidia.

Система имеет графические процессоры Nvidia A100 с 80 Гб памяти. Тензорные ядра A100 обеспечивают высокую производительность в задачах искусственного интеллекта (ИИ), а 80 Гб памяти, как ожидается, позволят работать с большими ИИ-моделями и массивами данных.

Christofari Neo можно использовать для обучения и инференса моделей-трансформеров с самой современной архитектурой, которые обучают на больших датасетах. Тестовый доступ к суперкомпьютеру уже получили команды SberDevices и Sber AI.

«Суперкомпьютер Christofari Neo позволит "Сберу" вывести скорость обучения моделей на новый уровень, что откроет нам новые возможности в реализации прорывных сервисов и продуктов, использующих самые передовые технологии. При этом текущие и новые клиенты SberCloud получат доступ к мощностям сразу двух суперкомпьютеров», — сообщил исполнительный вице-президент Сбербанка Давид Рафаловский.

Christofari Neo был презентован во время международной конференции AI Journey 2021.

О создании первого суперкомпьютера Christofari Сбербанк заявил в ноябре 2019 года. Его мощность — 6,7 петафлопс. Christofari был назван в честь первого клиента Сберкассы, от которой ведет свою историю Сбербанк. Суперкомпьютер создала SberCloud совместно с Nvidia. Стоимость разработки не раскрывалась, но эксперты оценили ее в $15-20 млн.

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Изображение: SberCloud

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