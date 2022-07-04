В «Сбере» появилась комбо-ипотека с единой ставкой на покупку жилья и парковочного места

«Сбер» запустил комбо-ипотеку для клиентов, которые планируют покупать квартиру в новостройке, говорится в сообщении банка.

Клиент может оформить в банке один комбо-кредит с единой ставкой на весь срок кредитования, который будет включать в себя ипотеку на жилье, на машино-место и/или кладовую.

«Комбинации могут быть самые разные, но один объект недвижимости в договоре комбо-ипотеки остается неизменным — квартира», — говорится в сообщении банка.

Оформить комбо-ипотеку можно, подав заявку на покупку квартиры в новостройке на «Домклик» и запросив общую сумму кредита, которая необходима для покупки нескольких объектов недвижимости.

В конце мая Сбербанк начал выдавать ипотеку без первоначального взноса под залог квартиры, которая уже есть в собственности у клиента.

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