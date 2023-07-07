Банк России призвал «Сбер» принять «мудрейшее решение» по отмене комиссий за переводы

ЦБ РФ призвал «Сбер» принять решение по отмене комиссий за переводы между физическими лицами.
«Мы очень ждем на Финополисе мудрейшее решение Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка. Я уверяю, лояльность клиентов от этого повысится», — сказала первый зампред Банк России Ольга Скоробогатова (цитата по ТАСС).
На это первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев возразил, что «комиссии за переводы есть у всех» и «если рынок пойдет, Сбер тоже пойдет».
Скоробогатова в ответ заявила, что является клиентом пяти российских банков и «комиссии есть не у всех».
- «Сбер» весной 2020 года решил провести поэтапную замену комиссий по переводам внутри банка между физлицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
- Подписка нужна тем, кто переводит больше 50 тыс. рублей в месяц. При ее отсутствии банк взимает комиссию в размере 1%, но не более 1 тыс. рублей.
- Глава Сбербанка Герман Греф не один раз заявлял, что отмена комиссии за межрегиональные переводы денег между счетами граждан в одном банке убъет конкуренцию в банковском секторе.
Ранее «Сбер» подключил оплату смартфоном через сервис Tinkoff Pay в магазинах, которые принимают платежи по QR-кодам Сбербанка. Пользователи приложения Tinkoff смогут получать кешбэк.
Фото на обложке: KateV28 /
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