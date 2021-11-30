«Сбер» бесплатно обучит российских предпринимателей работе с ESG-проектами. Интерактивный обучающий курс бесплатный, его длительность – 6 академических часов. В нем расскажут об основах работы с проектами в области устойчивого развития.

О запуске обучающего курса «ESG: Введение» RB рассказали в пресс-службе «СберУниверситета».

Курс предназначен для руководителей и сотрудников компаний, реализующих проекты в области устойчивого развития. Программа включает в себя интервью экспертов, различные кейсы «Сбера» и других компаний, задания, голосования и другие моменты.

Обучение проходит по темам:

глобальный контекст, управление ESG-рисками;

экологизация и декарбонизация бизнеса;

ответственное потребление, инклюзивная среда и дизайн, переобучение и приобретение новых навыков;

раскрытие нефинансовой информации, получение рыночного ESG-рейтинга, финансирование с помощью ESG-инструментов, управление ESG-трансформацией.

Курс рассчитан на 6 академических часов. Он бесплатный и доступен по ссылке.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!