«Сбер» бесплатно обучит российских предпринимателей работе с ESG-проектами. Интерактивный обучающий курс бесплатный, его длительность – 6 академических часов. В нем расскажут об основах работы с проектами в области устойчивого развития.
О запуске обучающего курса «ESG: Введение» RB рассказали в пресс-службе «СберУниверситета».
Курс предназначен для руководителей и сотрудников компаний, реализующих проекты в области устойчивого развития. Программа включает в себя интервью экспертов, различные кейсы «Сбера» и других компаний, задания, голосования и другие моменты.
Обучение проходит по темам:
- глобальный контекст, управление ESG-рисками;
- экологизация и декарбонизация бизнеса;
- ответственное потребление, инклюзивная среда и дизайн, переобучение и приобретение новых навыков;
- раскрытие нефинансовой информации, получение рыночного ESG-рейтинга, финансирование с помощью ESG-инструментов, управление ESG-трансформацией.
Курс рассчитан на 6 академических часов. Он бесплатный и доступен по ссылке.
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