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«Сбер» бесплатно обучит российских предпринимателей работе с ESG-проектами

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Сбер» бесплатно обучит российских предпринимателей работе с ESG-проектами. Интерактивный обучающий курс бесплатный, его длительность – 6 академических часов. В нем расскажут об основах работы с проектами в области устойчивого развития.

«Сбер» бесплатно обучит российских предпринимателей работе с ESG-проектами

О запуске обучающего курса «ESG: Введение» RB рассказали в пресс-службе «СберУниверситета».

Курс предназначен для руководителей и сотрудников компаний, реализующих проекты в области устойчивого развития. Программа включает в себя интервью экспертов, различные кейсы «Сбера» и других компаний, задания, голосования и другие моменты.

Обучение проходит по темам:

  • глобальный контекст, управление ESG-рисками;
  • экологизация и декарбонизация бизнеса;
  • ответственное потребление, инклюзивная среда и дизайн, переобучение и приобретение новых навыков;
  • раскрытие нефинансовой информации, получение рыночного ESG-рейтинга, финансирование с помощью ESG-инструментов, управление ESG-трансформацией.

Курс рассчитан на 6 академических часов. Он бесплатный и доступен по ссылке.

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