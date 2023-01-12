«Сбер» разработал собственное ПО для установки банковского приложения на iPhone

«Сбер» разработал собственный софт для установки банковского приложения на iPhone. Банк устанавливает не «Сбербанк онлайн», а его клон – «СБОЛ», который дважды был заблокирован в App Store.

Программное обеспечение назвали Sberbank Installer iOS. Услуга оказывается в большинстве офисов банка в России и полностью бесплатна для клиентов, передают «Ведомости».

Для подключения сотрудник банка подсоединяет к своему ноутбуку смартфон клиента с помощью кабеля. Затем «Apple отправляет на устройство официальное разрешение в виде шестизначного кода» и приложение с ноутбука устанавливается на телефон.

Похожим способом работает ПО iMazing, которое позволяет пользователям передавать файлы между устройствами iOS и компьютерами macOS или Windows после авторизации через Apple ID. Этот способ установки приложений стали использовать многие сервисные центры, после того как приложения нескольких российских банков были удалены из магазинов.

Летом 2022 года в App Store запустили «СБОЛ», которое служило аналогом «Сбербанка Онлайн». Однако спустя неделю после появления приложение пропало из маркетплейса.

Впервые «Сбербанк онлайн» исчез из App Store еще в апреле, в банке это объяснили введением санкций. В октябре приложение «СБОЛ» снова стало доступно на площадке.

Аналитики подчеркивают ненадежность установки приложений через iMazing и его аналоги. Apple может закрыть эту лазейку и удалять приложения удаленно.

Передача телефона сотрудникам для установки установки приложения может быть опасным для клиента, посторонние могут получить доступ к фотографиям, сообщениям, бэкапам и другой информации, заключили эксперты.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock