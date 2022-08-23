Приложение-копия «Сбербанк Онлайн» исчезло из App Store

Приложение «СБОЛ», которое является аналогом «Сбербанка Онлайн», было удалено из App Store. Также в поиске магазина приложений больше не выдается приложение «Прайм баланс», аналогичное приложению ВТБ.

Приложение «СБОЛ» было удалено меньше чем через неделю после появления.

Сервисы «СБОЛ» и «Прайм баланс» выпустили сторонние разработчики, они давали возможность клиентам Сбербанка и ВТБ с устройствами на iOS пользоваться сервисами банков.

«Прайм баланс» — копию приложения ВТБ — представили в мае 2022 года. Предыдущая копия «ВТБ Онлайн» также пропала из App Store.

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS стало недоступно для скачивания и обновления в App Store из-за санкций с 12 апреля. Все ранее установленные приложения работают, ограничений по их использованию нет. 13 апреля мобильное приложение Сбербанка из магазина Google Play также удалил Google.

ВТБ находится под блокирующими санкциями с февраля 2022 года.

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