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Приложение-копия «Сбербанк Онлайн» исчезло из App Store

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Приложение «СБОЛ», которое является аналогом «Сбербанка Онлайн», было удалено из App Store. Также в поиске магазина приложений больше не выдается приложение «Прайм баланс», аналогичное приложению ВТБ. 

Приложение-копия «Сбербанк Онлайн» исчезло из App Store

Приложение «СБОЛ» было удалено меньше чем через неделю после появления

Сервисы «СБОЛ» и «Прайм баланс» выпустили сторонние разработчики, они давали возможность клиентам Сбербанка и ВТБ с устройствами на iOS пользоваться сервисами банков.

«Прайм баланс» — копию приложения ВТБ — представили в мае 2022 года. Предыдущая копия «ВТБ Онлайн» также пропала из App Store.

  • Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS стало недоступно для скачивания и обновления в App Store из-за санкций с 12 апреля. Все ранее установленные приложения работают, ограничений по их использованию нет. 13 апреля мобильное приложение Сбербанка из магазина Google Play также удалил Google.
  • ВТБ находится под блокирующими санкциями с февраля 2022 года.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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