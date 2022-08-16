В App Store появился «СБОЛ» на замену удаленного из-за санкций приложения «Сбера»

В магазине приложений для устройств на iOS — App Store — появилось приложение «СБОЛ», которое позволяет проводить операции в Сбербанке.
Аббревиатура «СБОЛ» ранее использовалась в качестве сокращенного названия «Сбербанк Онлайн». Вход в приложение возможен по номеру карты. Клиентам Сбербанка доступен полный функционал, который фактически копирует «Сбербанк Онлайн».
Разработчик приложения — ООО «Открытые ИТ-решения» (LLC Open IT-Solutions). Компания была создана 18 февраля 2022 года.
«Сбербанк рекомендует использовать приложение компании "Открытые ИТ-решения" клиентам владельцам устройств Apple, на которых еще не установлено приложение "Сбербанк Онлайн". Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в App Store», — сообщил RB.RU представитель Сбербанка.
Клиентам, у которых стоит приложение «Сбербанк Онлайн», не нужно его удалять, оно работает как обычно.
- Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS стало недоступно для скачивания и обновления в App Store из-за санкций с 12 апреля. Все ранее установленные приложения работают, ограничений по их использованию нет.
- 13 апреля мобильное приложение Сбербанка из магазина Google Play также удалил Google.
Фото на обложке: Aleksey H /
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