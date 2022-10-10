Приложение Сбербанка «СБОЛ» снова появилось в App Store

Приложение Сбербанка «СБОЛ», которое пропало из App Store в августе, снова доступно в интернет-магазине.
Приложение Сбербанка «СБОЛ», которое является аналогом «Сбербанк Онлайн» снова появилось в App Store. Для поиска необходимо ввести: «"СБОЛ" управляй своими деньгами».
В августе, менее чем через неделю после появления, «СБОЛ» пропал из интернет-магазина приложений для устройств на операционной системе IOS. Также тогда из App Store исчезло приложение ВТБ «Прайм баланс».
На прошлой неделе некоторые пользователи Сбербанка за пределами России жаловались, что не могут зайти в приложение. Открыть его удавалось только с помощью VPN с российских IP-адресов.
Фото на обложке: nikkimeel /
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