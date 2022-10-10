Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Приложение Сбербанка «СБОЛ» снова появилось в App Store

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Приложение Сбербанка «СБОЛ», которое пропало из App Store в августе, снова доступно в интернет-магазине. 

Приложение Сбербанка «СБОЛ» снова появилось в App Store

Приложение Сбербанка «СБОЛ», которое является аналогом «Сбербанк Онлайн» снова появилось в App Store. Для поиска необходимо ввести: «"СБОЛ" управляй своими деньгами».

Screenshot Sbol

В августе, менее чем через неделю после появления, «СБОЛ» пропал из интернет-магазина приложений для устройств на операционной системе IOS. Также тогда из App Store исчезло приложение ВТБ «Прайм баланс».

На прошлой неделе некоторые пользователи Сбербанка за пределами России жаловались, что не могут зайти в приложение. Открыть его удавалось только с помощью VPN с российских IP-адресов.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Свежий взгляд: 15 эко-приложений для вашего телефона
  2. 2 Как покорить топ App Store, удержаться в нем и заработать
  3. 3 Молодежные акселераторы «Сбера» открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту
  4. 4 Банковские гарантии в Сбере: удобный подход к серьезному делу
  5. 5 Показать все лучшее сразу

ВОЗМОЖНОСТИ

10 октября 2022

Всероссийский конкурс «Твоё дело. Молодой предприниматель России»

10 октября 2022

«Полюс хакатон»

12 октября 2022

Питч-сессия в рамках IT-форума Linq

Все ВОЗМОЖНОСТИ