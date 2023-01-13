«Сбер» прекратит работу мобильного приложения банка с устаревшими версиями с 16 января

Сбербанк предупредил клиентов с устаревшими версиями мобильного приложения банка о прекращении работы приложения с 16 января 2023 года. Отключение коснется небольшого числа клиентов.

В пресс-службе кредитной организации сообщили, что отправили смс-сообщения о необходимости обновить приложение только клиентам с самыми устаревшими версиями, пишет ТАСС.

Для владельцев устройств на Android обновление приложения доступно на сайте банка или в российском магазине мобильных приложений RuStore, а владельцы устройств iOS могут обратиться в офис банка. Также всем клиентам доступна веб-версия «Сбербанка Онлайн».

12 января стало известно о разработке «Сбером» собственного софта для установки банковского приложения на iPhone. Банк устанавливает клон «Сбербанка Онлайн» — «СБОЛ». Программное обеспечение назвали Sberbank Installer iOS. Услуга оказывается в большинстве офисов банка в России и полностью бесплатна для клиентов.

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