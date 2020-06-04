Reuters узнал о переговорах Сбербанка по покупке доли в Ozon

Cбербанк ведет переговоры о покупке крупного пакета акций интернет-ритейлера Ozon. Об этом сообщает «Рейтер» со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой к сделке.

Сбербанк может получить около 30% акций Ozon после дополнительной эмиссии акций ритейлера. По словам собеседников, ни АФК «Система», ни Baring Vostok не хотят выходить из актива.

АФК Система и Baring Vostok контролируют примерно по 40% акций Ozon каждый&

«Акционеры не намерены выходить: обсуждается вариант допэмиссии, чтобы Сбербанк вошел третьим равным мажоритарным партнером», — сказал один из источников, близких к Ozon.

Источники не сказали, каким образом Сбербанк профинансирует приобретение доли.

АФК Система отказалась комментировать переговоры со Сбербанком, но сообщила, что видит повышенный интерес инвесторов к Ozon, поскольку компания ускорила рост из-за пандемии коронавируса. Baring Vostok и Сбербанк отказались от комментариев.

2 июня The Bell со ссылкой на источники сообщил, что «Яндекс» и Сбербанк в июне могут объявить о разделе совместных проектов — «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги». Среди возможных причин такого решения — невозможность согласовать стратегию.

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