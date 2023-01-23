«Сбер» и «Альфа-банк» вслед за «Тинькофф» выпустят платежные стикеры для смартфонов

В середине декабря платежный стикер с функционалом бесконтактной оплаты первый выпустил «Тинькофф».

«Сбер» в начале февраля начнет масштабное тестирование платежного стикера, сообщила пресс-служба банка. Также о выпуске собственных стикеров сообщил «Альфа-банк».

«Платежный стикер дает возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь, технология нужна владельцам айфонов, которые привыкли совершать платежи бесконтактно», — говорится в сообщении «Сбера».

Сейчас в Сбербанке владельцы iPhone могут совершать такие платежи с помощью QR-кода, но технология платежного стикера должна расширить эту возможность на большее число клиентов.

Стикер крепится к айфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. Пользователю нужно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона — банк рекомендует делать это в нижней его части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна.

Технический экземпляр стикера от «Сбера»

Номера карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере нет. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей. Также он позволяет снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.

Стикер — вариант дебетовой СберКарты «Мир», поэтому параметры его использования аналогичны: за покупки начисляются бонусы «СберСпасибо», а обслуживание бесплатно, если тратить по карте от 5 тыс. рублей в месяц. Можно настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям либо заблокировать стикер в случае утраты.

Тестирование с участием клиентов начнется в ближайшее время, в нем примут участие 100 тыс. человек. По итогам «Сбер» решит, будет ли внедрять платежные стикеры в промышленную эксплуатацию. О том, как стать тестировщиком сервиса, банк обещает сообщить дополнительно.

О запуске и доставке собственных платежных стикеров также сообщил «Альфа-Банк». Первые 5 тыс. человек получат их бесплатно, сообщила кредитная организация. Стикеры выпущены на базе платежной системы «Мир».

Платежные стикеры «Альфа-банка»

В декабре платежный стикер выпустил «Тинькофф». Он также Tinkoff Pay имеет функционал бесконтактной оплаты, клеится на смартфон или чехол. В компании это назвали альтернативой Apple Pay.

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