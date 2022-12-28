Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Сбер» сообщил о тестировании собственного платежного стикера

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сбербанк с начала месяца приступил к тестам нового платежного стикера, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев. Его можно будет приклеить к любому смартфону и оплачивать покупки в одно касание.

«Сбер» сообщил о тестировании собственного платежного стикера

Весной после ввода российских войск на территорию Украины в РФ приостановили работу сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay для банковских карт Visa и Mastercard. 

По словам зампреда, пока рано говорить о сроках ввода нового платежного инструмента в эксплуатацию, сейчас проект на стадии испытаний. 

«Пока это только тестирование, так как нужно понять, насколько качественно работает стикер, приклеенный на телефон, не прерывается ли сигнал от него, и насколько стабильно проходит оплата», — отметил сказал Царев агентству ТАСС.

Он добавил, что банк изучает различные технологии, в частности, введение платежных колец или браслетов. Однако, по словам Царева, на такие способы оплаты нет особого спроса.

Ранее платежный стикер появился у «Тинькофф». В кредитной организации обещали, что уже с января технололгия будет доступна всем клиентам.

Фото на обложке: Pressmaster / Shutterstock

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сбербанк начал устанавливать мобильное приложение на девайсы Apple в своих отделениях
  2. 2 «Сбер» оценил в 230 млрд рублей эффект от внедрения искусственного интеллекта
  3. 3 Сбербанк объявил о закрытии офиса в ОАЭ
  4. 4 Как Сбер сократил время и ресурсы на разработку новых сервисов в интернет-банке СберБизнес
  5. 5 Молодежные акселераторы «Сбера» открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту
Финам
Что делать с деньгами в 2023 году
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2022

Softlanding Program

31 декабря 2022

«ТМК-Премиум Сервис»

31 декабря 2022

Акселератор ИТМО

Все ВОЗМОЖНОСТИ