«Сбер» сообщил о тестировании собственного платежного стикера

Сбербанк с начала месяца приступил к тестам нового платежного стикера, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев. Его можно будет приклеить к любому смартфону и оплачивать покупки в одно касание.
Весной после ввода российских войск на территорию Украины в РФ приостановили работу сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay для банковских карт Visa и Mastercard.
По словам зампреда, пока рано говорить о сроках ввода нового платежного инструмента в эксплуатацию, сейчас проект на стадии испытаний.
«Пока это только тестирование, так как нужно понять, насколько качественно работает стикер, приклеенный на телефон, не прерывается ли сигнал от него, и насколько стабильно проходит оплата», — отметил сказал Царев агентству ТАСС.
Он добавил, что банк изучает различные технологии, в частности, введение платежных колец или браслетов. Однако, по словам Царева, на такие способы оплаты нет особого спроса.
Ранее платежный стикер появился у «Тинькофф». В кредитной организации обещали, что уже с января технололгия будет доступна всем клиентам.
Фото на обложке: Pressmaster /
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