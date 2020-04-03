Сбербанк запустил бесплатную психологическую помощь для россиян

Россияне смогут получить бесплатную консультацию квалифицированного психолога по телефону или через мобильное приложение сервиса DocDoc, которое входит в экосистему Сбербанка. Об этом говорится в сообщении госбанка.

При звонке на горячую линию пользователя соединят со специалистом call-центра DocDoc. Во время разговора оператор проконсультирует позвонившего по вопросам на тему коронавируса, не требующим медицинской квалификации, и при необходимости соединит с квалифицированным психологом.

«В связи с широким распространением различной информации о коронавирусной инфекции и вынужденной изоляцией, люди не всегда справляются с возрастающим стрессом. DocDoc и платформа акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ решили оказать психологическую поддержку в это непростое время», — говорится в сообщении.

Психологи или психологические службы, готовые безвозмездно профессионально помогать людям, могут зарегистрироваться на сайте. Волонтеры, желающие проводить консультации, должны иметь соответствующую подготовку и психологическое образование и проходят обязательную проверку перед участием в проекте, отмечают в банке.

Общероссийская акция #МыВместе проходит в стране в период пандемии коронавируса с целью поддержки пожилых и маломобильных граждан, а также создания условий взаимопомощи в обществе.

Ранее бесплатную горячую линию психологической помощи для людей, находящихся в режиме самоизоляции, запустил МТС.

В России к утру 3 апреля выявлено 4149 случаев заболевания коронавирусом. В Москве до 1 мая введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям запрещено выходить на улицу без веской причины, которой может быть поездка на работу или поход в ближайший магазин или аптеку. Также можно покидать квартиру для выноса мусора и выгула животных и в случае, если необходима экстренная медицинская помощь.

Аналогичные меры действуют в Подмосковье и большинстве регионов.

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