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Сбербанк запустил бесплатную психологическую помощь для россиян

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Россияне смогут получить бесплатную консультацию квалифицированного психолога по телефону или через мобильное приложение сервиса DocDoc, которое входит в экосистему Сбербанка. Об этом говорится в сообщении госбанка.

Сбербанк запустил бесплатную психологическую помощь для россиян

При звонке на горячую линию пользователя соединят со специалистом call-центра DocDoc. Во время разговора оператор проконсультирует позвонившего по вопросам на тему коронавируса, не требующим медицинской квалификации, и при необходимости соединит с квалифицированным психологом.

«В связи с широким распространением различной информации о коронавирусной инфекции и вынужденной изоляцией, люди не всегда справляются с возрастающим стрессом. DocDoc и платформа акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ решили оказать психологическую поддержку в это непростое время», — говорится в сообщении.

Психологи или психологические службы, готовые безвозмездно профессионально помогать людям, могут зарегистрироваться на сайте. Волонтеры, желающие проводить консультации, должны иметь соответствующую подготовку и психологическое образование и проходят обязательную проверку перед участием в проекте, отмечают в банке.

Общероссийская акция #МыВместе проходит в стране в период пандемии коронавируса с целью поддержки пожилых и маломобильных граждан, а также создания условий взаимопомощи в обществе.

Ранее бесплатную горячую линию психологической помощи для людей, находящихся в режиме самоизоляции, запустил МТС.  

В России к утру 3 апреля выявлено 4149 случаев заболевания коронавирусом. В Москве до 1 мая введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям запрещено выходить на улицу без веской причины, которой может быть поездка на работу или поход в ближайший магазин или аптеку. Также можно покидать квартиру для выноса мусора и выгула животных и в случае, если необходима экстренная медицинская помощь.

Аналогичные меры действуют в Подмосковье и большинстве регионов.

Фото: Unsplash

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