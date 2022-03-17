Сбербанку разрешили работать с цифровыми валютами

Сбербанк пополнил реестр операторов информационных систем. Это значит, что банку разрешено работать с цифровыми валютами. Таким образом количество участников реестра достигло трех.

О включении Сбербанка в реестр операторов информационных систем свидетельствуют данные реестра. Он опубликован на сайте Банка России. Также о включении Сбербанка в реестр сообщили в ЦБ РФ в пресс-релизе.

Членство в специальном реестре ЦБ РФ позволяет Сбербанку выпускать цифровые активы, а клиентам банка – обмениваться ими между собой внутри платформы.

Через месяц юрлица-клиенты Сбербанка смогут совершать операции на блокчейн-платформе банка, сообщил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. Он добавил, что для развития этого направления нужно адаптировать существующую нормативную базу.

В реестр операторов информационных систем также включили ООО «Лайтхаус». Таким образом число участников реестра достигло трех.

Первой в реестр была включена экосистема по токенизации широкого спектра активов Atomyze. Она же заявила о планах выпускать токена на покупку квартир в Норильске.

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