Сбербанку разрешили работать с цифровыми валютами

Сбербанк пополнил реестр операторов информационных систем. Это значит, что банку разрешено работать с цифровыми валютами. Таким образом количество участников реестра достигло трех.
О включении Сбербанка в реестр операторов информационных систем свидетельствуют данные реестра. Он опубликован на сайте Банка России. Также о включении Сбербанка в реестр сообщили в ЦБ РФ в пресс-релизе.
Членство в специальном реестре ЦБ РФ позволяет Сбербанку выпускать цифровые активы, а клиентам банка – обмениваться ими между собой внутри платформы.
Через месяц юрлица-клиенты Сбербанка смогут совершать операции на блокчейн-платформе банка, сообщил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. Он добавил, что для развития этого направления нужно адаптировать существующую нормативную базу.
В реестр операторов информационных систем также включили ООО «Лайтхаус». Таким образом число участников реестра достигло трех.
Первой в реестр была включена экосистема по токенизации широкого спектра активов Atomyze. Она же заявила о планах выпускать токена на покупку квартир в Норильске.
Фото на обложке: hodim /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Банки получили предписания блокировать подозрительные операции по выводу валюты за рубеж
- 2 ЦБ увеличит лимит по операциям в СБП до 1 млн рублей
- 3 Минцифры защитит российские банки от DDoS-атак из-за рубежа
- 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 5 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
ВОЗМОЖНОСТИ
17 марта 2022
18 марта 2022
20 марта 2022