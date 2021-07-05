«Шоколадница» начала открывать кофейные зоны в Сбербанке

ГК «Шоколадница» начала открывать кофейные зоны в формате навынос в Сбербанке. Первая точка уже работает в Воронеже, открытие второй в городе планируется в августе.
В дальнейшем сеть кофеен планирует открывать зоны в офисе банка и в других регионах присутствия, сообщает «Коммерсантъ».
Площадь кофейной зоны составляет до 10 кв. м, инвестиции в открытие одной точки — 2,5 млн рублей. В ассортименте насчитывается около 70 позиций, включая напитки, выпечку, сэндвичи. Средний чек — 300 рублей. Условия работы со Сбербанком в «Шоколаднице» не раскрыли.
Для Сбербанка «Шоколадница» не первый партнер. Еще в 2019 году «Макдоналдс» и Сбербанк объявили об открытии первого отделения банка, совмещенного с рестораном. Сейчас у «Макдоналдс» три экспериментальные точки в отделениях Сбербанка, их количество будет расти.
В «Шоколаднице» полагают, что не будут конкурировать с «Макдоналдс» в случае развития проекта из-за разницы целевых аудиторий.
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Фото: Unsplash
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