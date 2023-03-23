«СберАвто» назвал самые популярные автомобили у россиян стоимостью до 1 млн рублей

Эксперты сервиса «СберАвто» для покупки и продажи автомобилей онлайн выяснили, какие автомобили в пределах 1 млн рублей россияне приобретали онлайн чаще всего. В компании отмечают, что на авто стоимостью до 1 млн рублей приходится 37% всех сделок через сервис.

Среди автомобилей с пробегом в этой ценовой категории пользуются спросом марки Lada (14% от всех авто стоимостью до 1 млн рублей), KIA и Volkswagen (по 8%).

Также чаще всего среди авто с пробегом стоимостью до 1 млн рублей выбирают Nissan, Hyundai, Chevrolet и Ford.

Конкретные модели, в пользу которых чаще всего делают выбор: Hyundai Solaris, KIA Rio, Lada Granta, Ford Focus и Volkswagen Polo.

Авто стоимостью до 1 млн рублей покупают в Москве (в топе предпочтений Lada Granta), Санкт-Петербурге (KIA Rio), Екатеринбурге (Ford Focus), Казани (KIA Rio), Челябинске (LADA Granta), Краснодаре (Hyundai Solaris) и Самаре (LADA Granta).

Ранее «Автостат» сообщил, что на российском рынке в 3,5 раза выросла доля китайских автомобилей. Если в начале 2022 года она составляла 10%, то в 2023 — уже 36%. Больше всего новых регистраций пришлось на автомобили марок Chery, Haval и Geely.

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