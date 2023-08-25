Сбербанк оценил расходы на windfall tax в 3 млрд рублей

Сбербанк заплатит windfall tax в размере 3 млрд рублей, кредитная организация подсчитала расходы на налог на сверхприбыль, исходя из финальной версии закона. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Ранее, 4 августа, Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для бизнеса. Налог затронет организации, которые в 2021-2022 году получили среднюю прибыль более 1 млрд рублей. Выплату необходимо произвести до 28 января 2024 года, в этом случае налог составит 10% от превышения прибыли. Если заплатить досрочно, до 30 ноября текущего года, ставка понижается до 5%.

По данным Сбербанка, организация намерена внести средства до 30 ноября. В банке добавили, что выступают одним из крупнейших налогоплательщиков в стране, за 2022 года бюджет получил от организации 310 млрд рублей налога на прибыль.

Ряд других компаний также уже подсчитали примерную сумму взноса. Для группы «Черкизово» она составит 400 млн рублей, Qiwi может заплатить порядка полумиллиона, Headhunter оценил расходы в 268 млн рублей. «Райффайзенбанк» собирался заплатить порядка €100.

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