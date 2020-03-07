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Сбербанк запустит сервис для защиты от антиотмывочных блокировок счетов

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Сбербанк запустит сервис, который поможет клиентам избегать блокировок счетов по требованию антиотмывочного законодательства. Об этом заявил вице-президент банка Станислав Карташов, сообщает РИА Новости.

Сбербанк запустит сервис для защиты от антиотмывочных блокировок счетов

По словам Карташева, на базе дочерней компании банка «Сбер Решения» появится сервис, который будет консультировать клиентов по вопросам соблюдения закона и помогать компаниям вести бухгалтерский учет.

Услуга станет противовесом «серым» сервисам, которые действуют, например, в телеграм-каналах и за существенные деньги предлагают «решить проблему» с блокировкой счетов, заявил Карташев.

Клиентов, который сами зарабатывают на теневых схемах, банку помогает выявлять искусственный интеллект. Однако, по словам Карташева, важно отделять теневые копмании от тех, которые просто не умеют правильно оформлять документы.

В середине февраля Центробанк представил поправки к положению о противодействии отмыванию доходов. В новой редакции исчез ряд причин, по которым счет компании может быть заблокирован, но появилось много новых.

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