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ЦБ изменит правила блокировки счетов бизнеса впервые за 8 лет
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Наталья Бархатова
ЦБ впервые за восемь лет решил внести поправки в перечень признаков, по которым банки признают операции по счетам компаний подозрительными и могут заблокировать их. Об этом сообщает РБК.
ЦБ изменит правила блокировки счетов бизнеса впервые за 8 летНаталья Бархатова
Признаки подозрительных операций перечислены в положении 375-П ЦБ, которое касается противодействия отмыванию доходов. ЦБ утвердил его в 2012 году и с тех пор не менял.
Год назад Эльвира Набиуллина говорила, что список причин для блокировки операций устарел и должен быть сокращен.
В новой редакции ЦБ убрал некоторые признаки подозрительных операций, но добавил много новых.
Какие ситуации перестанут считаться подозрительными:
- клиент проводит операцию, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы,
- клиент проводит операцию, которая не похожа на обычную практику этой компании и требует «нестандартных и сложных» расчетов (с оговоркой, что операции, которые не соответствуют рыночной практике, все равно нужно тщательно контролировать),
- операция клиента не соотвествует деятельности компании, указанной в ее учредительных документах.
Новые поводы для блокировки операций:
- клиент решил отменить операцию либо закрыть счет и вывести деньги после того, как у банка возникли вопросы,
- клиент требует провести операцию по исполнительным документам, например, документу комиссии по трудовым спорам (КТС) или ноториальной подписи (блокировка происходит не в каждом случае, а только если банк подозревает отмывание денег),
- физлицо регулярно снимает наличные, поступившие от юрлица или ИП (исключение — зарплата, дивиденды, алименты, пенсия и страховые возмещения),
- операции совершаются с одного устройства или одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам, а также по счетам разных физлиц, которые не являются родственниками,
- компания проводит операции, имеющие признаки обналичивания: покупка металлолома, почтовые денежные переводы физлицам, переводы платежным агентам, расчет наличными за транспортные, туристические или медицинские услуги.
- поступления на счета компании существенно ниже ее трат.
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