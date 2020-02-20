ЦБ изменит правила блокировки счетов бизнеса впервые за 8 лет

ЦБ впервые за восемь лет решил внести поправки в перечень признаков, по которым банки признают операции по счетам компаний подозрительными и могут заблокировать их. Об этом сообщает РБК.

Признаки подозрительных операций перечислены в положении 375-П ЦБ, которое касается противодействия отмыванию доходов. ЦБ утвердил его в 2012 году и с тех пор не менял.

Год назад Эльвира Набиуллина говорила, что список причин для блокировки операций устарел и должен быть сокращен.

В новой редакции ЦБ убрал некоторые признаки подозрительных операций, но добавил много новых.

Какие ситуации перестанут считаться подозрительными:

клиент проводит операцию, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы,

клиент проводит операцию, которая не похожа на обычную практику этой компании и требует «нестандартных и сложных» расчетов (с оговоркой, что операции, которые не соответствуют рыночной практике, все равно нужно тщательно контролировать),

операция клиента не соотвествует деятельности компании, указанной в ее учредительных документах.

Новые поводы для блокировки операций: