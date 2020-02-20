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ЦБ изменит правила блокировки счетов бизнеса впервые за 8 лет

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

ЦБ впервые за восемь лет решил внести поправки в перечень признаков, по которым банки признают операции по счетам компаний подозрительными и могут заблокировать их. Об этом сообщает РБК.

ЦБ изменит правила блокировки счетов бизнеса впервые за 8 лет

Признаки подозрительных операций перечислены в положении 375-П ЦБ, которое касается противодействия отмыванию доходов. ЦБ утвердил его в 2012 году и с тех пор не менял. 

Год назад Эльвира Набиуллина говорила, что список причин для блокировки операций устарел и должен быть сокращен.

В новой редакции ЦБ убрал некоторые признаки подозрительных операций, но добавил много новых.

Какие ситуации перестанут считаться подозрительными:

  • клиент проводит операцию, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы,
  • клиент проводит операцию, которая не похожа на обычную практику этой компании и требует «нестандартных и сложных» расчетов (с оговоркой, что операции, которые не соответствуют рыночной практике, все равно нужно тщательно контролировать),
  • операция клиента не соотвествует деятельности компании, указанной в ее учредительных документах.

Новые поводы для блокировки операций:

  • клиент решил отменить операцию либо закрыть счет и вывести деньги после того, как у банка возникли вопросы,
  • клиент требует провести операцию по исполнительным документам, например, документу комиссии по трудовым спорам (КТС) или ноториальной подписи (блокировка происходит не в каждом случае, а только если банк подозревает отмывание денег),
  • физлицо регулярно снимает наличные, поступившие от юрлица или ИП (исключение — зарплата, дивиденды, алименты, пенсия и страховые возмещения),
  • операции совершаются с одного устройства или одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам, а также по счетам разных физлиц, которые не являются родственниками,
  • компания проводит операции, имеющие признаки обналичивания: покупка металлолома, почтовые денежные переводы физлицам, переводы платежным агентам, расчет наличными за транспортные, туристические или медицинские услуги.
  • поступления на счета компании существенно ниже ее трат.

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