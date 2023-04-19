Сбербанк начал тестировать банкоматы без функции приема карт

Сбербанк начал тестировать банкоматы, которые полностью управляются смартфонами на базе iOS или Android, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на старшего вице-президента и руководителя блока «Сеть продаж» банка Татьяну Галкину.

Предполагается, что клиент будет с экрана банкомата сканировать QR-код, переходить с его помощью в банковское приложение и там выбирать опцию снятия или внесения наличных. Использовать банковскую карту при этом не нужно.

Сам банкомат представляет собой экран и разъем для внесения/получения наличных, там отсутствует клавиатура и картоприемник.

Фото: «Ведомости»

Сейчас многие российские банки могут выдавать наличность без использования карты, в том числе Сбербанк, но существующие банкоматы предлагается использовать традиционным образом — с помощью карты.

По словам Галкиной, банкоматы без функции приема карт — логичное продолжение клиентского опыта в эквайринге, который позволяет оплачивать покупку по QR-коду. Кроме того, затраты на оборудование для нового банкомата на 15% ниже, чем в классическом банкомате, а затраты на обслуживание — на 20%.

В Сбербанке не уточнили, какое число экспериментальных банкоматов есть уже сейчас, а также кто выступил разработчиком самого устройства.

Накануне стало известно, что «Сбер» приступил к тестированию в отделениях порядка 10 тыс. ноутбуков собственного производства.

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