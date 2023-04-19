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Сбербанк начал тестировать банкоматы без функции приема карт

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сбербанк начал тестировать банкоматы, которые полностью управляются смартфонами на базе iOS или Android, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на старшего вице-президента и руководителя блока «Сеть продаж» банка Татьяну Галкину.

Сбербанк начал тестировать банкоматы без функции приема карт

Предполагается, что клиент будет с экрана банкомата сканировать QR-код, переходить с его помощью в банковское приложение и там выбирать опцию снятия или внесения наличных. Использовать банковскую карту при этом не нужно.

Сам банкомат представляет собой экран и разъем для внесения/получения наличных, там отсутствует клавиатура и картоприемник.

Фото: «Ведомости»

Сейчас многие российские банки могут выдавать наличность без использования карты, в том числе Сбербанк, но существующие банкоматы предлагается использовать традиционным образом — с помощью карты.

По словам Галкиной, банкоматы без функции приема карт — логичное продолжение клиентского опыта в эквайринге, который позволяет оплачивать покупку по QR-коду. Кроме того, затраты на оборудование для нового банкомата на 15% ниже, чем в классическом банкомате, а затраты на обслуживание — на 20%.

В Сбербанке не уточнили, какое число экспериментальных банкоматов есть уже сейчас, а также кто выступил разработчиком самого устройства.

Накануне стало известно, что «Сбер» приступил к тестированию в отделениях порядка 10 тыс. ноутбуков собственного производства. 

Фото на обложке: Dmitry-Arhangel 29 / Shutterstock

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