Сбербанк аннулировал заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок

Сбербанк отменил все одобренные на прежних условиях ипотечные заявки, по которым кредитные договоры не были подписаны до 31 марта.

Заемщикам, получившим до 1 марта 2022 года одобрение Сбербанка на ипотеку, но не успевшим выйти на сделку до 31 марта, придется снова подавать заявку на одобрение кредита, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на банк.

«С 1 марта Сбербанк изменил ставки по ипотечным кредитам. При этом в период до 30 марта включительно банк продолжал выдавать кредит на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости. Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка», — заявили в банке.

Ранее в соцсетях и на финансовых форумах появились многочисленные сообщения клиентов Сбербанка, которые жаловались на отмену уже подготовленных и одобренных ипотечных сделок.

Российские банки серьезно повысили ставки по ипотеке после повышения Банком России 28 февраля 2022 года ключевой ставки с 9,5% до исторического максимума в 20% годовых на фоне спецоперации России на Украине и введенных западных санкций. В частности, Сбербанк поднял ставку по ипотеке до 19% годовых.

ЦБ 18 марта 2022 года принял решение сохранить ставку 20%, сообщив, что резкое повышение ключевой ставки в феврале поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен.

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