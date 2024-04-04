Сбербанк снизил комиссию для застройщиков по льготной ипотеке с 7,5% до 4,9%

Сбербанк с 5 апреля снижает комиссию для застройщиков по программе льготных ипотечных кредитов. Ранее «Сбер» и другие банки стали взимать с девелоперов комиссию из-за сокращения субсидий со стороны государства.
С 5 апреля минимальный размер комиссии для девелоперов сокращается с 7,5% до 4,9%. Об этом сообщил директор дивизиона «Домклик» Алексей Лейпи в ходе конференции Domclick Digital Day, его слова приводит Forbes.
Как отмечает Лейпи, в случае, если сделка совершается через платформу «Домклик», комиссию не будут взимать вовсе. Банк также отказался от требований по комиссиям за доступ к льготной ипотеке для партнеров, чьи проекты по строительству финансирует Сбербанк.
Кроме того, аннулированы требования по субсидированию для зарплатных клиентов банка. Изменения начали действовать в конце марта, в «Домклик» отмечают, что они привели к росту потока заявок на ипотеку в два раза.
Ранее Сбербанк, который был лидером в этом направлении, уступил ВТБ по числу выдач льготных ипотек в марте. Доля последнего выросла до 34%, «Сбер» оказался на втором месте с 33%. На динамику, вероятно, повлияло решение ВТБ вовсе отказаться от комиссии для застройщиков. Банк отменил ее еще в конце февраля, хотя ранее и заявлял об убыточности выдач без комиссии.
В «Домклик» допустили, что также могут отказаться от комиссий для девелоперов, но лишь по итогам выработки вместе с «Дом.РФ» и правительством иных механизмов, защищающих интересы банков. В «Сбере» также ранее указывали на убыточность льготной ипотеки после снижения субсидий от государства.
Фото на обложке: sommart sombutwanitkul /
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