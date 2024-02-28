ВТБ отказался от комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки

Еще один российский банк отказался от комиссии для застройщиков в рамках льготной ипотеки. ВТБ отменяет ее с 28 февраля, при этом в банке настаивают, что выдачи по таким программам остаются убыточными. Об этом Forbes сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Такую комиссию ВТБ ввел 12 января. Позднее зампредседателя правления банка Георгий Горшков пояснил, что это необходимая мера для продолжения выдачи таких кредитов. По его словам, после сокращения властями субсидий по всем госпрограммам на 0,5 п.п. выдачи льготных ипотек стали для банков убыточными.

Аналогичную позицию выразили в Сбербанке. Как отметил исполнительный директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Артем Герасимович, в сложившихся условиях банк видит два варианта: либо готовитсья к падению на 80% на рынке господдержки, либо задействовать «какой-то инструмент компенсирующий».

«С 28 февраля ВТБ отменяет комиссии для своих партнеров по всем программам ипотеки с господдержкой. Ситуация на рынке остается подвижной, а выдачи по таким программам для банков — убыточными. Поэтому не исключаем новых решений с учетом конъюнктуры рынка», — сказали в ВТБ.

Ранее комиссию для девелоперов отменил «Промсвязьбанк».

В конце прошлого года в ФАС начали поступать жалобы на крупные российские банки о введении комиссии для девелоперов. Так, кредитор выдает займ на покупку жилья только у партнеров банка (которых платит комиссию). Эту практику кредитные организации стали применять после ужесточения механизма выдачи льготной ипотеки.

В конце прошлого месяца Федеральная антимонопольная служба направила запросы шести крупным российским банкам, включая ВТБ, в связи с введением комиссии для застройщиков. Также новую практику банков раскритиковали в ЦБ.

Накануне Минцифры сообщило о планах повысить лимит по программе льготной ипотеки для IT-специалистов с 500 млрд до 700 млрд рублей. Минфин поддержал такую меру.