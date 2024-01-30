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Первый банк готовится отменить комиссию для застройщиков в рамках льготной ипотеки

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

 «Промсвязьбанк» может отменить комиссию для застройщиков по льготной ипотеке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. ПСБ, как и другие крупные российские банки, начал взимать с девелоперов комиссию из-за сокращения субсидий со стороны правительства, в «Промсвязьбанке» она составляла 3,5%.

Первый банк готовится отменить комиссию для застройщиков в рамках льготной ипотеки

По словам источников издания, новые условия в ПСБ начнут действовать 30 января. При этом, отмечают собеседники, пока случаев отмены комиссий среди российских банков не было. 3,5% это значительно меньше, чем в Сбербанке, ВТБ и «Альфа-банке», пояснил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Вместе с тем, установление комиссии для застройщиков не слишком изменило ситуацию с количеством выданных кредитов. Выдачи в последние две недели января сопоставимы с результатами ноября-декабря, указывает издание со ссылкой на отчетность «ДОМ.РФ» по льготному кредитованию. 

«Банкам нужно наращивать кредитные портфели, а застройщикам нужны продажи. Участникам рынка придется искать компромисс», — прокомментировал «Комменсанту» ситуацию главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. 

Вместе с тем, в Сбербанке и ВТБ ранее заявляли об отрицательной рентабельности по льготным ипотечным кредитам на конец прошлого года, когда власти сократили субсидии.

В ВТБ подчеркнули, что в созданных условиях банки стоят перед выбором: либо отказаться от льготной ипотеки вовсе, либо договориться с аккредитованными застройщиками.

В Сбербанке, в свою очередь, заявили, что даже при сохранении субсидий снижение выдач в первом полугодии 2024 года может составить почти 40%.

  • В конце прошлого года в ФАС начали поступать жалобы на крупные российские банки о введении комиссии для девелоперов. Так, кредитор выдает займ на покупку жилья только у партнеров банка (которых платит комиссию). Эту практику кредитные организации стали применять после ужесточения механизма выдачи льготной ипотеки.
  • В ЦБ ранее раскритиковали новую схему банков по работе с застройщиками. Взыскание комиссии и предложение клиентом кредита на покупку недвижимости только у партнеров банка наносит риски принципам конкуренции, считает регулятор.

Фото на обложке: jd8 / Shutterstock

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