Первый банк готовится отменить комиссию для застройщиков в рамках льготной ипотеки

«Промсвязьбанк» может отменить комиссию для застройщиков по льготной ипотеке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. ПСБ, как и другие крупные российские банки, начал взимать с девелоперов комиссию из-за сокращения субсидий со стороны правительства, в «Промсвязьбанке» она составляла 3,5%.

По словам источников издания, новые условия в ПСБ начнут действовать 30 января. При этом, отмечают собеседники, пока случаев отмены комиссий среди российских банков не было. 3,5% — это значительно меньше, чем в Сбербанке, ВТБ и «Альфа-банке», пояснил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Вместе с тем, установление комиссии для застройщиков не слишком изменило ситуацию с количеством выданных кредитов. Выдачи в последние две недели января сопоставимы с результатами ноября-декабря, указывает издание со ссылкой на отчетность «ДОМ.РФ» по льготному кредитованию.

«Банкам нужно наращивать кредитные портфели, а застройщикам нужны продажи. Участникам рынка придется искать компромисс», — прокомментировал «Комменсанту» ситуацию главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко.

Вместе с тем, в Сбербанке и ВТБ ранее заявляли об отрицательной рентабельности по льготным ипотечным кредитам на конец прошлого года, когда власти сократили субсидии.

В ВТБ подчеркнули, что в созданных условиях банки стоят перед выбором: либо отказаться от льготной ипотеки вовсе, либо договориться с аккредитованными застройщиками.

В Сбербанке, в свою очередь, заявили, что даже при сохранении субсидий снижение выдач в первом полугодии 2024 года может составить почти 40%.

В конце прошлого года в ФАС начали поступать жалобы на крупные российские банки о введении комиссии для девелоперов. Так, кредитор выдает займ на покупку жилья только у партнеров банка (которых платит комиссию). Эту практику кредитные организации стали применять после ужесточения механизма выдачи льготной ипотеки.

В ЦБ ранее раскритиковали новую схему банков по работе с застройщиками. Взыскание комиссии и предложение клиентом кредита на покупку недвижимости только у партнеров банка наносит риски принципам конкуренции, считает регулятор.

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