Минцифры предложило увеличить лимит по программе льготной IT-ипотеки до 700 млрд рублей

Минцифры заявило о планах повысить лимит по программе льготной ипотеки для IT-специалистов. Общий кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки могут повысить с 500 до 700 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В министерстве считают, что мера поможет поддержать дополнительно еще 15 тыс. работников сферы.

Предложение Минцифры уже поддержали в Министерстве финансов. Там сообщили, что мера необходима для продолжения работы программы.

«На текущий момент ДОМ.РФ обеспечивает перераспределение оставшихся лимитов тем банкам, у кого они закончились (около 39 млрд рублей). Таким образом, до принятия акта Правительства выдача будет продолжена с учетом перераспределения», — уточняется в сообщении Минфина.

Ранее в феврале в Минцифры заявили, что программа пользуется большим спросом. С мая 2022 года, по данным ведомства, ыло выдано 48,6 тыс. кредитов на общую сумму 424,8 млрд рублей. Средняя ставка по IT-ипотеке при этом составила 4,2%.

В прошлом месяце Федеральная антимонопольная служба направила запросы шести крупным российским банкам в связи с введением комиссии для застройщиков в рамках льготной ипотеки. Кредитные организации до этого говорили, что после сокращения субсидий со стороны государства выдача льготной ипотеки стала убыточной.

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