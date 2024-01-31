ФАС потребовала от банков объяснить комиссию для застройщиков по льготной ипотеке

Федеральная антимонопольная служба направила запросы шести крупным российским банкам в связи с введением комиссии для застройщиков в рамках льготной ипотеки. Ранее в конце года в службу поступали жалобы на кредитные организации.

«В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан и застройщиков на действия банков ФАС России направила запросы в кредитные организации с целью анализа обоснованности решений об установлении такой комиссии», — говорится в сообщении на сайте службы.

Запросы направлены в Сбербанк, ВТБ, «Совкомбанк», «Альфа-банк», «ФК Открытие» и «Промсвязьбанк». Накануне сообщалось, что последний в феврале отменит комиссию для девелоперов. В «Промсвязьбанке» она составляла 3,5%, что сильно ниже, чем в «Альфа-банке» или «Сбере», говорили эксперты.

Служба ожидает, что кредитные организации аргументируют введение комиссии для застройщиков по каждому выданному ипотечному кредиту. Если будут выявлены нарушения, ФАС обещает принять меры реагирования.

В конце прошлого года в ФАС начали поступать жалобы на крупные российские банки о введении комиссии для девелоперов. Так, кредитор выдает займ на покупку жилья только у партнеров банка (которых платит комиссию). Эту практику кредитные организации стали применять после ужесточения механизма выдачи льготной ипотеки.

В январе сразу несколько банков, Сбербанк, «Альфа-банк», ВТБ и Росбанк, сообщили, что будут выдавать льготные ипотечные кредиты только при условии субсидирования процентной ставки застройщиком. В «Сбере» эта комиссия составила 7,5% от суммы льготного кредита. По семейной ипотеке комиссия достигла 8,4%, по IT-ипотеке — 8,9%.

В Центробанке раскритиковали новую схему банков по работе с девелоперами. Взыскание комиссии и предложение клиентом кредита на покупку недвижимости только у партнеров банка наносит риски принципам конкуренции, считает регулятор.

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