Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ФАС потребовала от банков объяснить комиссию для застройщиков по льготной ипотеке

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Федеральная антимонопольная служба направила запросы шести крупным российским банкам в связи с введением комиссии для застройщиков в рамках льготной ипотеки. Ранее в конце года в службу поступали жалобы на кредитные организации.

ФАС потребовала от банков объяснить комиссию для застройщиков по льготной ипотеке

«В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан и застройщиков на действия банков ФАС России направила запросы в кредитные организации с целью анализа обоснованности решений об установлении такой комиссии», — говорится в сообщении на сайте службы.

Запросы направлены в Сбербанк, ВТБ, «Совкомбанк», «Альфа-банк», «ФК Открытие» и «Промсвязьбанк». Накануне сообщалось, что последний в феврале отменит комиссию для девелоперов. В «Промсвязьбанке» она составляла 3,5%, что сильно ниже, чем в «Альфа-банке» или «Сбере», говорили эксперты.

Служба ожидает, что кредитные организации аргументируют введение комиссии для застройщиков по каждому выданному ипотечному кредиту. Если будут выявлены нарушения, ФАС обещает принять меры реагирования.

  • В конце прошлого года в ФАС начали поступать жалобы на крупные российские банки о введении комиссии для девелоперов. Так, кредитор выдает займ на покупку жилья только у партнеров банка (которых платит комиссию). Эту практику кредитные организации стали применять после ужесточения механизма выдачи льготной ипотеки.
  • В январе сразу несколько банков, Сбербанк, «Альфа-банк», ВТБ и Росбанк, сообщили, что будут выдавать льготные ипотечные кредиты только при условии субсидирования процентной ставки застройщиком. В «Сбере» эта комиссия составила 7,5% от суммы льготного кредита. По семейной ипотеке комиссия достигла 8,4%, по IT-ипотеке — 8,9%.
  • В Центробанке раскритиковали новую схему банков по работе с девелоперами. Взыскание комиссии и предложение клиентом кредита на покупку недвижимости только у партнеров банка наносит риски принципам конкуренции, считает регулятор.

Фото на обложке: recycling

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Первый банк готовится отменить комиссию для застройщиков в рамках льготной ипотеки
  2. 2 Цифровая ипотека и скоринг по эмоциям: финтех-дайджест
  3. 3 ФАС признала ненадлежащей рекламу дебетовых карт «Альфа-банка»
  4. 4 Главное, что нужно знать о маркировке рекламы
  5. 5 Qiwi закрыла сделку по продаже активов в России
Совкомбанк
Узнайте, что думают сотрудники банка о переходе на четерехдневную рабочую неделю
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

31 января 2024

Neiry

31 января 2024

Охота за ошибками

31 января 2024

Data Fusion Awards 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ