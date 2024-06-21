Сбербанк второй год подряд выплатит рекордные в своей истории дивиденды

Собрание акционеров Сбербанка утвердило рекомендации набсовета о выплате дивидендов за 2023 год в размере 752 млрд рублей, или 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении кредитной организации.

«Второй год подряд банк выплатит рекордные в своей истории дивиденды», — прокомментировал решение председатель наблюдательного совета Сбербанка, министр финансов РФ Антон Силуанов, которого цитирует пресс-служба.

Акционеры также утвердили годовой отчет банка за 2023 год и избрали новый состав наблюдательного совета в количестве 14 человек, половину из которых составили независимые директора.

Собрание прошло в форме заочного голосования. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 июля 2024 года.

В апреле 2023 года акционеры Сбербанка также проголосовали за выплату рекордных дивидендов по итогам 2022 года. Банк выделил на эти цели 565 млрд рублей (25 рублей за акцию), что вдвое больше, чем чистая прибыль организации за 2022 год.

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