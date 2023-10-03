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Сбербанк подал иск к депозитарию Euroclear почти на 666 млн рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank на 665,6 млн рублей. Это следует из материалов картотеки дел. Суть претензий не раскрывается.

Сбербанк подал иск к депозитарию Euroclear почти на 666 млн рублей

В июле 2023 года группа российских инвесторов подала первый коллективный иск к европейскому расчетному депозитарию Euroclear Bank. Истцами выступали восемь физических лиц, а также коммерческий «Энерготрансбанк».

Всего в российские арбитражные суды 40 исков к Euroclear на сумму более 200 млрд рублей. В числе истцов — «МТС Банк», Уральский банк реконструкции и развития» с требованием на $69,3 млн, а также «Энергия-Инвест» с требованием на $1,6 млн и другие.

Одному из российских инвесторов, чьи активы были заморожены в бельгийском депозитарии Euroclear, удалось добиться разблокировки на $2 млн. 

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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