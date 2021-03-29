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FT: Сбербанк и Mail.ru Group готовы разделить активы своего СП

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Сбербанк и Mail.ru Group направили запрос в Кремль, чтобы получить разрешение на раздел активов своего СП в сфере транспорта и еды «O2O». Партнеры не смогли прийти к общей стратегии на фоне конкуренции с «Яндексом». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

FT: Сбербанк и Mail.ru Group готовы разделить активы своего СП

По информации от одного из них, компании пока не определили точные сроки раздела активов. Также неизвестно, кому из партнеров какой актив достанется.

Общая стоимость активов СП составляет $1,6 млрд. 

В прошлом году «O2O» потеряло 37,6 млрд рублей. Это стало причиной формирования отрицательной EBITDA экосистемы «Сбера», пишет издание.

Отмечается, что для Сбербанка провал СП с Mail.ru Group — уже четвертая неудачная попытка создания партнерства в сфере электронной коммерции. Ранее финансовая организация пробовала сотрудничать с Alibaba, «Яндексом» и Ozon.

Сбербанк и Mail.ru Group отказались от комментариев. Кремль на запрос FT не ответил.

Mail.ru Group и «Сбер» создали совместное предприятие «О2О Холдинг» в 2019 году. В СП входят Delivery Club, «Самокат», «Ситимобил», каршеринг YouDrive, компания SberFood, производитель готовых рационов питания Performance Group, автоматы с едой DC Daily, «СберМаркет» и «2ГИС».

По данным Forbes, возможным вариантом раздела активов станет выделение компаний, связанных с едой и доставкой Mail.ru Group, а «Ситимобила» — «Сберу».

В ноябре 2020 года Financial Times уже сообщал об угрозе раздела активов СП. Тогда партнеры не могли определить, что станет основой общей экосистемы — финансовые сервисы Сбербанка или принадлежащая Mail.ru социальная сеть «ВКонтакте».

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Фото: Ms. Li / Shutterstock

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