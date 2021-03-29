FT: Сбербанк и Mail.ru Group готовы разделить активы своего СП

Сбербанк и Mail.ru Group направили запрос в Кремль, чтобы получить разрешение на раздел активов своего СП в сфере транспорта и еды «O2O». Партнеры не смогли прийти к общей стратегии на фоне конкуренции с «Яндексом». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По информации от одного из них, компании пока не определили точные сроки раздела активов. Также неизвестно, кому из партнеров какой актив достанется.

Общая стоимость активов СП составляет $1,6 млрд.

В прошлом году «O2O» потеряло 37,6 млрд рублей. Это стало причиной формирования отрицательной EBITDA экосистемы «Сбера», пишет издание.

Отмечается, что для Сбербанка провал СП с Mail.ru Group — уже четвертая неудачная попытка создания партнерства в сфере электронной коммерции. Ранее финансовая организация пробовала сотрудничать с Alibaba, «Яндексом» и Ozon.

Сбербанк и Mail.ru Group отказались от комментариев. Кремль на запрос FT не ответил.

Mail.ru Group и «Сбер» создали совместное предприятие «О2О Холдинг» в 2019 году. В СП входят Delivery Club, «Самокат», «Ситимобил», каршеринг YouDrive, компания SberFood, производитель готовых рационов питания Performance Group, автоматы с едой DC Daily, «СберМаркет» и «2ГИС».

По данным Forbes, возможным вариантом раздела активов станет выделение компаний, связанных с едой и доставкой Mail.ru Group, а «Ситимобила» — «Сберу».