FT: СП Сбербанка и Mail.ru Group под угрозой разделения активов из-за разногласий в управлении

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и доставки еды «О2О» может оказаться под угрозой раздела активов. Между партнерами существуют разногласия в вопросах управления и корпоративной культуры. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Компании не могут определить, что станет основой общей экосистемы — финансовые сервисы Сбербанка или принадлежащая Mail.ru социальная сеть «ВКонтакте». Сбербанк не готов отдать ведущую роль партнеру. Mail.ru, в свою очередь, не хочет стать полностью зависимым от Сбербанка, разорвав отношения с другими платежными системами.

Сбербанк не доволен отсутствием реального влияния на интернет-холдинг, несмотря на владение 36% в компании-акционере Mail.ru Group «МФ Технологии». Такое косвенное участие в капитале Mail.ru дает «Сберу» право на 20,6% голосов.

Компании ранее уже проводили переговоры о разделе активов СП, но они пока не привели к конечному решению, говорится в сообщении.

В Сбербанке на запрос FT ответили, что компании в рамках СП развиваются успешно. По мнению кредитной организации, активы «О2О» станут лидерами отрасли за счет равного участия Сбербанка и Mail.ru Group.

В Mail.ru Group газете сообщили, что Mail.ru Group и Сбербанк строят две самостоятельные экосистемы и могут конкурировать в некоторых нишах. Но это не помешает компаниям «вместе работать над развитием активов в сфере фудтеха и транспорта на равных».

В настоящее время активы «О2О» включают такси-сервис «Ситимобил», каршеринг YouDrive, сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, «Кухня на районе», «Самокат», доли в DC Daily, Performance Group, «СберМаркет», SberFood (ранее — FoodPlex) и другие.

Интернет-холдинг и финансовая организация владеют по 45,005% СП. Оставшаяся доля может быть использована в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников СП.

На этапе формирования СП Mail.ru Group внесла в его капитал свои доли в Delivery Club (100%) и «Ситимобил» (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также денежные средства в размере 8,5 млрд рублей. Сбербанк, в свою очередь, внес свою 35%-ную долю в FoodPlex и денежные средства в размере около 38,5 млрд рублей.

Кроме того, в зависимости от достигнутых KPI до ноября 2020 года Mail.ru Group может дополнительно инвестировать в СП около 4,6 млрд рублей, а Сбербанк — до 13 млрд рублей. В конце октября в своем финансовом отчете Mail.ru Group сообщила, что из-за экономических условий и влияния COVID-19 сократила отложенный платеж до 1,2 млрд рублей.

В августе СП получило от обеих сторон на равных условиях дополнительное финансирование в размере 12 млрд рублей — на расширение направлений и бизнесов, которые не входили в периметр сделки на момент ее закрытия.

В июне СМИ узнали о готовности «Яндекса» и Сбербанка разделить совместные проекты. В результате сделок Сбербанк консолидировал 100% платежной системы «Яндекс.Деньги», а «Яндекс» стал единственным владельцем «Яндекс.Маркета».

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