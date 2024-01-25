Сбербанк обратится в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской

Сбербанк собирается подать в суд заявление о банкротстве Алексея Блиновского — супруга автора «Марафона желаний» Елены Блиновской. Уведомление об этом банк разметил ранее на «Федресурсе».
Кредитная организация намерена обратиться в арбитражный суд. Причиной для запуска процедуры банкротства в банке назвали «наличие просроченной задолженности в рамках договора поручительства по обязательствам юридического лица»
В комментарии агентству РИА Новости адвокат Елены Блиновской рассказала, что защита обсуждает с обвиняемой вариант банкротства. Блогер не может погасить задолженность, поскольку все ее счета и другие активы арестованы.
На прошлой неделе Замоскворецкий суд Москвы ужесточил Елене Блиновской меру пресечения — ее перевели из-под домашнего ареста в СИЗО до 26 апреля.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке выехать из страны. Следствие считает, что она не уплатила налоги на сумму более 918 млн рублей с 2019 по 2021 годы. По версии правоохранителей, блогер прибегла к схеме «дробления бизнеса».
Также обвинение предъявили ее супругу Алексею за пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
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