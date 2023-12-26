Перечень госкомпаний для приватизации не включает Сбербанк — Минфин

Сбербанк не включен в подготовленный Минфином перечень компаний для возможной приватизации, сообщил глава ведомства. По словам Антона Силуанова, есть и другие банки, в которых государство владеет большей долей. Ранее Минфин внес в правительство список из 30 компаний, долю в капитале которых можно было бы снизить.
Минфин не включал Сбербанк в список компаний с высокой долей государственного участия для их возможной приватизации. Об этом глава ведомства Антон Силуанов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», его слова передает «Коммерсант».
«Есть и другие банки, в которых государство владеет больше, чем контрольным пакетом. Наше предложение было направлено на такие банки», – сказал Силуанов.
Глава Минфина также уточнил, что решение по приватизации планируется принять в 2024 году. Об этом есть договоренность с членами правительства, подчеркнул Силуанов.
21 декабря Минфин внес в правительство перечень из 30 компаний для возможной приватизации. Доля государства в капиталах этих компаний превышает 50%.
22 декабря глава Сбербанка Герман Греф заявил, что считает возможной приватизацию 25% акций организации. Государство через различные ведомства контролирует 92,2% акций Сбербанка.
Фото на обложке: 24K-Production /
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