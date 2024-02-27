Сбербанк начал производить серверы для собственных нужд

Сбербанк занялся производством серверов для собственных нужд, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в компаниях-производителях вычислительной техники, а также на представителя банка.

Оборудование адаптировано под работу в собственных дата-центрах. Банк почти прекратил использовать программно-аппаратные комплексы других вендоров, уточнил один из собеседников. При этом долю оставшейся в работе «чужой» техники он не назвал.

Представитель банка отметил, что речь идет о производстве серверов собственного дизайна на архитектуре x86. Сбербанк собирает серверы на процессорах Intel и AMD, добавил собеседник в одном из производителей вычислительной техники.

Банк собирается подать заявку на включение своих серверов в реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга. Текущие требования реестра позволяют добавлять в него оборудование на иностранных процессорах.

В банке не уточнили, где и когда компания запустила производство оборудования. Представитель «Сбера» лишь отметил, что кредитная организация не только «решает задачу технологического суверенитета, но и обеспечивает загрузку производственных мощностей и создание новых рабочих мест».

В банке также не прокомментировали вопрос о вложениях в проект.

Иностранные производители вычислительного оборудования ушли с российского рынка после февраля 2022 года. В настоящее время потребность в подобном оборудовании частично удовлетворяется за счет возможностей параллельного импорта.

По оценкам «DатаРу», объем российского рынка серверов в 2023 года достиг около 150 млрд рублей. В 2024 году он может увеличиться еще на 10%.

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