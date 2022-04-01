Сбербанк выдаст ипотеку на ранее одобренных условиях заемщикам из социальных категорий

Сбербанк проведет ипотечные сделки, которые были назначены на 29 и 30 марта 2022 года и переведены в отказ, по ставкам, действующим на момент одобрения заявок, для социально уязвимых категорий граждан, сообщила пресс-служба кредитной организации. Решение затронет 10 тысяч заемщиков.

Решение затронет 10 тысяч заемщиков, уточнили в банке. Сообщается, что ипотечные кредиты будут оформлены для:

семей, у которых на данный момент нет какого-либо жилья в собственности;

родителей-одиночек;

многодетных семей;

семей с детьми-инвалидами;

Также сделки будут проведены для заемщиков, использующих в качестве первоначального взноса государственный жилищный сертификат на покупку недвижимости для определенных категорий льготников — например:

ветеранов ВОВ;

чернобыльцев;

сотрудников ОВД и МЧС;

переселенцев;

сирот;

семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Отмечается, что клиенты Сбербанка могут подать заявку на возмещение услуг, оказанных кредитной организацией и ее «дочками» по подготовке к сделке.

Ранее стало известно, что Сбербанк отменил все одобренные на прежних условиях ипотечные заявки, по которым кредитные договоры не были подписаны до 31 марта. Заемщикам, получившим до 1 марта 2022 года одобрение банка на ипотеку, но не успевшим выйти на сделку до 31 марта, придется подавать новую заявку, сообщил «Сбер».

Банк России 28 ферваля 2022 года резко повысил ключевую ставку до 20%, чтобы поддержать финансовую стабильность на фоне санкций. Вслед за ростом ставки ЦБ российские банки увеличили ставки по ипотеке. Сбербанк поднял ставки с 1 марта. При этом в период до 30 марта включительно банк продолжал выдавать ипотеку на ранее одобренных условиях.

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