Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сбербанк выдаст ипотеку на ранее одобренных условиях заемщикам из социальных категорий

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Сбербанк проведет ипотечные сделки, которые были назначены на 29 и 30 марта 2022 года и переведены в отказ, по ставкам, действующим на момент одобрения заявок, для социально уязвимых категорий граждан, сообщила пресс-служба кредитной организации. Решение затронет 10 тысяч заемщиков.

Сбербанк выдаст ипотеку на ранее одобренных условиях заемщикам из социальных категорий

Решение затронет 10 тысяч заемщиков, уточнили в банке. Сообщается, что ипотечные кредиты будут оформлены для:

  • семей, у которых на данный момент нет какого-либо жилья в собственности;
  • родителей-одиночек;
  • многодетных семей;
  • семей с детьми-инвалидами;

Также сделки будут проведены для заемщиков, использующих в качестве первоначального взноса государственный жилищный сертификат на покупку недвижимости для определенных категорий льготников — например:

  • ветеранов ВОВ;
  • чернобыльцев;
  • сотрудников ОВД и МЧС;
  • переселенцев;
  • сирот;
  • семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Отмечается, что клиенты Сбербанка могут подать заявку на возмещение услуг, оказанных кредитной организацией и ее «дочками» по подготовке к сделке.

Ранее стало известно, что Сбербанк отменил все одобренные на прежних условиях ипотечные заявки, по которым кредитные договоры не были подписаны до 31 марта. Заемщикам, получившим до 1 марта 2022 года одобрение банка на ипотеку, но не успевшим выйти на сделку до 31 марта, придется подавать новую заявку, сообщил «Сбер».

Банк России 28 ферваля 2022 года резко повысил ключевую ставку до 20%, чтобы поддержать финансовую стабильность на фоне санкций. Вслед за ростом ставки ЦБ российские банки увеличили ставки по ипотеке. Сбербанк поднял ставки с 1 марта. При этом в период до 30 марта включительно банк продолжал выдавать ипотеку на ранее одобренных условиях.

Фото на обложке: Michael Dechev / Shutterstock

Представь концепцию продвижения Москвы на Moscow Travel Create и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей. Подробнее по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Сбер» запустил бота в Telegram для перевода голосовых сообщений в текст
  2. 2 Победители школьного акселератора стартапов SberZ получат дополнительные баллы ЕГЭ
  3. 3 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
  4. 4 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
  5. 5 Старшеклассники попробуют свои силы в Национальной технологической олимпиаде
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

01 апреля 2022

«Лаборатория инноваций iLab»

03 апреля 2022

Health Data Hack

03 апреля 2022

Data Fusion Contest 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ