Сбербанк снизил ставки по вкладам и потребкредитам

Сбербанк объявил о новых ставках с 10 апреля: снижение коснется потребительских кредитов и максимальных ставок по вкладам.
Клиентов кредитной организации ожидают следующие изменения:
- Ставка по потребительским кредитам для всех категорий заемщиков снижена на 2 процентных пункта до 19,9%.
- Максимальная ставка по рублевым вкладам снижена на 3% до 16%,
- Также более доступным стал сервис «Деньги до зарплаты», позволяющий взять в долг небольшие суммы на короткий срок.
«Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам», — объясняет ситуацию Директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергей Широков.
Напомним, что 8 апреля ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 17%, на что оперативно отреагировали многие кредитные организации.
ВТБ сообщил о планах снизить ставки ипотечных кредитов, а в «Альфа-Банке» также приняли решение о снижении ставок потребкредитов.
Глава комитета Госдумы РФ по финансовым рынкам Анатолий Аксаков считает, что ЦБ и дальше может продолжить снижать ключевую ставку вплоть до 10% годовых.
Фото на обложке: hodim /
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