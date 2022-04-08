Сбербанк из-за санкций остановил все валютные переводы за рубеж

Сбербанк из-за санкций с 7 апреля 2022 года приостановил переводы средств в иностранной валюте за рубеж, сообщается на сайте кредитной организации.

«В связи со вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте», — говорится в сообщении. Запрет распространяется на переводы в отделениях и в мобильном приложении банка.

Отмечается, что переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счета клиентов в полном объеме, вместе с комиссией.

«Обращаем внимание, что в Сбербанке более 90% всех переводов за рубеж – это переводы в рублях в страны ближнего зарубежья», — сообщили RB.ru в пресс-службе банка. Переводы за границу в отделениях банка в рублях доступны для россиян в обычном режиме без ограничений.

Сбербанк также напомнил, что для резидентов РФ кабмином и ЦБ ранее введены требования о предоставлении необходимых документов при переводах в рублях лицам из недружественных стран с целью покупки ценных бумаг и покупки недвижимости. Это касается переводов по договорам оформленным после 22 февраля 2022 года, указал банк.



Правительство США 6 апреля 2022 года ввело против Сбербанка полные блокирующие санкции. Блокирующие финансовые санкции означают заморозку активов физического, юридического или группы лиц, а также запрет на любое взаимодействие с этими лицами. Иными словами, гражданам США теперь запрещено проводить любые операции с банком.

Минфин РФ 7 апреля 2022 года разрешил госбанкам отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год, поскольку «банки достаточно много потеряли в нынешних условиях».

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