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Сбербанк начал продавать наличную валюту ОАЭ

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В Сбербанке появилась возможность покупать и продавать наличные дирхамы — валюту ОАЭ, говорится в сообщении кредитной организации. Пока сервис тестируется, банк хочет оценить востребованность услуги.

Сбербанк начал продавать наличную валюту ОАЭ

В настоящее время приобрести наличные дирхамы можно в нескольких офисах Сбербанка в Москве:

  • ул. Сретенка, 14;
  • ул. Земляной Вал, 41, стр. 1;
  • ул. Большая Якиманка, 18;
  • ул. Вавилова, 19;
  • ул. Брянская, дом 8.

В сообщении отмечается, что если спрос на эту валюту окажется высоким, количество отделений, где можно будет ее купить, увеличится.

Дирхам ОАЭ в январе 2023 года вошел в перечень иностранных валют, для которых ЦБ РФ  устаналивает официальные курсы по отношению к рублю. Полный перечень таких валют можно посмотреть по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash

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