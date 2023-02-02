Сбербанк начал продавать наличную валюту ОАЭ

В Сбербанке появилась возможность покупать и продавать наличные дирхамы — валюту ОАЭ, говорится в сообщении кредитной организации. Пока сервис тестируется, банк хочет оценить востребованность услуги.

В настоящее время приобрести наличные дирхамы можно в нескольких офисах Сбербанка в Москве:

ул. Сретенка, 14;

ул. Земляной Вал, 41, стр. 1;

ул. Большая Якиманка, 18;

ул. Вавилова, 19;

ул. Брянская, дом 8.

В сообщении отмечается, что если спрос на эту валюту окажется высоким, количество отделений, где можно будет ее купить, увеличится.

Дирхам ОАЭ в январе 2023 года вошел в перечень иностранных валют, для которых ЦБ РФ устаналивает официальные курсы по отношению к рублю. Полный перечень таких валют можно посмотреть по ссылке.

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