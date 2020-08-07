Победители онлайн-хакатона SberCode получили виртуальные призовые чеки
2 августа завершился онлайн-хакатон SberCode, организованный Spinon при поддержке Сбербанка. В нем приняли участие мобильные и веб-разработчики, дизайнеры, продакт-менеджеры, бизнес-аналитики и специалисты по анализу данных. Из 715 заявок в финал прошли 75 команд, 10 из них разделили призовой фонд размером в 1 250 000 рублей.
Участники хакатона могли выбрать один из четырех треков, которые представляли, по словам организаторов, «то, чем сейчас живет Сбербанк». Ознакомившись с задачей, команды на протяжении двух дней разрабатывали решения, которые должны были улучшить существующие продукты и сервисы банка. В финальный день жюри каждого направления выбрали победителей и присудили призы.
Sberbank ID
В этом треке участники представляли решения, направленные на повышение популярности и эффективности Сбербанк ID. По Сбербанк ID уже можно войти на площадки более чем 50 сервисов экосистемы Сбербанка и партнеров, среди которых: «Ситимобил», DeliveryClub, SberFood и многие другие. Участники хакатона предлагали и альтернативные способы входа, и улучшение текущих возможностей сервиса, а также совершенно новые продукты в рамках цифрового ID.
Победителем стала команда PPnP из Москвы и Рыбинска. Ее разработка включала комплексный инструмент пользовательской аналитики, который можно предлагать партнерам, а также несколько других инструментов. По задумке команды, данный продукт позволит увеличить количество партнеров, подключённых к Сбербанк ID, что в свою очередь приведет к увеличению пользователей системы.
Спецприз от жюри получила команда Emovers (Москва) за кросс-платформенное расширение для браузеров, которое делает вход по Сбербанк ID еще проще.
Я готовился к тому, что выходные, в которые проходил SberCode, станут рабочими днями. Но за время общения с командами, организаторами и всем коллективом хакатона я получил такой заряд энергии, что мысль о том, что завтра понедельник, совсем не пугает. Гонка была очень близкой, за минуты до дедлайна мы в жюри еще не знали, кому отдать главный приз. И хотя по регламенту у нас есть победители и проигравшие, я уверен, что в реальном мире все участники смогут создать что-то новое и быть победителями, от чего выиграем мы с вами – пользователи разных сервисов.
Sberbank Online
Команды, выбравшие это направление, могли решить одну из четырех задач для улучшения мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».
Победителями стали команды Devian (Екатеринбург, Москва) и LambdaTeam (Москва), работавшие над задачей классификации пользовательских отзывов из магазинов приложений AppStore и Google Play. Команда Devian разработала систему, в которую добавила возможность переобучения модели классификации. LambdaTeam применили тематическое моделирование с использованием модели Attention Based Aspect Extraction, устойчивое к опечаткам и реализовали функцию автоответа на комментарии пользователей.
Жюри также наградило команду KeyIdea (Москва) и Артема Стратиенко (Электросталь). KeyIdea проявили смекалку и создали классификатор отзывов на основе нейросети, обученной на датасете русскоязычных твитов, для решения задачи классификации отзывов пользователей. Артем разработал приложение для построения маршрута в дополненной реальности на основе ARKit и CoreLocation, решив за два дня задачу, на решение которой в среднем уходит месяц.
Хакатон – уникальный опыт как для участников, так и для организаторов, менторов и спонсоров. Каждая команда смогла удивить: кто-то - оригинальностью идей, кто-то - упорством и высочайшей скоростью разработки, а кто-то - подготовкой и профессионализмом. Большое спасибо всем за упорство, волю к победе и бесценный опыт!
SberDevices
Жюри этого трека оценивало решения для устройств с голосовым управлением, которые должны помогать оптимизировать бизнес-процессы, общаться с близкими, организовывать обучение в школах и университетах и заниматься самообразованием.
Первое место заняла команда «Бэрримор» (Москва). Она создала виртуального секретаря и модератора встреч, который протоколирует разговоры с разделением действующих лиц, вычленяет поручения и предоставляет справочные данные из корпоративных систем.
Спецприз получила команда «Одиночные специалисты» (Москва, Брно, Омск, Владимир) за устройство, которое помогает родителям занять ребенка с помощью развлекательного и образовательного контента.
Это были прекрасные два дня (я бы даже сказал двое суток)! Было очень интересно следить за тем, как выстраиваются и развиваются проекты команд. У каждой были моменты и решения, которые запомнились жюри. Какие-то идеи выстрелили уже сейчас, другим — требуется доработка, но проходных решений не было, постарались все. Вычленить одного лидера было крайне сложно, а разница в оценках между первым и вторым местом была всего в один балл.
HR Sber
Участники этого направления создавали продукт для трекинга целей и задач сотрудников, который должен помочь им следить за своим прогрессом, целями компании и руководителя.
Победителем признали команду «Вкосмосе» (Москва). Ее участники разработали веб-сервис, позволяющий связать крупные цели компании и индивидуальные задачи сотрудников в едином пространстве и графически показать вклад каждого работника.
Призовое место заняла команда AZTEC (Екатеринбург). Ее разработка — интерактивная веб-платформа с динамической визуализацией, элементами геймификации и интеграции с мессенджерами.
Очень классные ощущения по итогам хакатона! Ребята за три дня совершили невозможное – прочувствовали задачу, выявили проблемы и предложили целостные решения. Для нас это было очень полезно – посмотреть на наши активности с другой стороны, узнать что-то новое и конечно эмоционально зарядиться. Хочется сказать спасибо всем командам за неординарные решения, за то что они все такие разные и при этом все невероятно крутые!
Для того, чтобы победители и призеры SberCode могли поделиться своим успехом в соцсетях, им вручили виртуальные призовые чеки — в виде специального AR-фильтра в Instagram и Facebook.
Организатор хакатона — Spinon, генеральный спонсор — Сбербанк.
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