Победители онлайн-хакатона SberCode получили виртуальные призовые чеки

2 августа завершился онлайн-хакатон SberCode , организованный Spinon при поддержке Сбербанка. В нем приняли участие мобильные и веб-разработчики, дизайнеры, продакт-менеджеры, бизнес-аналитики и специалисты по анализу данных. Из 715 заявок в финал прошли 75 команд, 10 из них разделили призовой фонд размером в 1 250 000 рублей.

Участники хакатона могли выбрать один из четырех треков, которые представляли, по словам организаторов, «то, чем сейчас живет Сбербанк». Ознакомившись с задачей, команды на протяжении двух дней разрабатывали решения, которые должны были улучшить существующие продукты и сервисы банка. В финальный день жюри каждого направления выбрали победителей и присудили призы.

Sberbank ID

В этом треке участники представляли решения, направленные на повышение популярности и эффективности Сбербанк ID. По Сбербанк ID уже можно войти на площадки более чем 50 сервисов экосистемы Сбербанка и партнеров, среди которых: «Ситимобил», DeliveryClub, SberFood и многие другие. Участники хакатона предлагали и альтернативные способы входа, и улучшение текущих возможностей сервиса, а также совершенно новые продукты в рамках цифрового ID.

Победителем стала команда PPnP из Москвы и Рыбинска. Ее разработка включала комплексный инструмент пользовательской аналитики, который можно предлагать партнерам, а также несколько других инструментов. По задумке команды, данный продукт позволит увеличить количество партнеров, подключённых к Сбербанк ID, что в свою очередь приведет к увеличению пользователей системы.

Спецприз от жюри получила команда Emovers (Москва) за кросс-платформенное расширение для браузеров, которое делает вход по Сбербанк ID еще проще.

Я готовился к тому, что выходные, в которые проходил SberCode, станут рабочими днями. Но за время общения с командами, организаторами и всем коллективом хакатона я получил такой заряд энергии, что мысль о том, что завтра понедельник, совсем не пугает. Гонка была очень близкой, за минуты до дедлайна мы в жюри еще не знали, кому отдать главный приз. И хотя по регламенту у нас есть победители и проигравшие, я уверен, что в реальном мире все участники смогут создать что-то новое и быть победителями, от чего выиграем мы с вами – пользователи разных сервисов. Андрей Бакаленко, руководитель стратегии Сбербанк ID

Sberbank Online

Команды, выбравшие это направление, могли решить одну из четырех задач для улучшения мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».

Победителями стали команды Devian (Екатеринбург, Москва) и LambdaTeam (Москва), работавшие над задачей классификации пользовательских отзывов из магазинов приложений AppStore и Google Play. Команда Devian разработала систему, в которую добавила возможность переобучения модели классификации. LambdaTeam применили тематическое моделирование с использованием модели Attention Based Aspect Extraction, устойчивое к опечаткам и реализовали функцию автоответа на комментарии пользователей.

Жюри также наградило команду KeyIdea (Москва) и Артема Стратиенко (Электросталь). KeyIdea проявили смекалку и создали классификатор отзывов на основе нейросети, обученной на датасете русскоязычных твитов, для решения задачи классификации отзывов пользователей. Артем разработал приложение для построения маршрута в дополненной реальности на основе ARKit и CoreLocation, решив за два дня задачу, на решение которой в среднем уходит месяц.

Хакатон – уникальный опыт как для участников, так и для организаторов, менторов и спонсоров. Каждая команда смогла удивить: кто-то - оригинальностью идей, кто-то - упорством и высочайшей скоростью разработки, а кто-то - подготовкой и профессионализмом. Большое спасибо всем за упорство, волю к победе и бесценный опыт! Александр Сычёв, Sberbank Online, Тимлид iOS-разработки платежей и переводов



SberDevices

Жюри этого трека оценивало решения для устройств с голосовым управлением, которые должны помогать оптимизировать бизнес-процессы, общаться с близкими, организовывать обучение в школах и университетах и заниматься самообразованием.

Первое место заняла команда «Бэрримор» (Москва). Она создала виртуального секретаря и модератора встреч, который протоколирует разговоры с разделением действующих лиц, вычленяет поручения и предоставляет справочные данные из корпоративных систем.

Спецприз получила команда «Одиночные специалисты» (Москва, Брно, Омск, Владимир) за устройство, которое помогает родителям занять ребенка с помощью развлекательного и образовательного контента.

Это были прекрасные два дня (я бы даже сказал двое суток)! Было очень интересно следить за тем, как выстраиваются и развиваются проекты команд. У каждой были моменты и решения, которые запомнились жюри. Какие-то идеи выстрелили уже сейчас, другим — требуется доработка, но проходных решений не было, постарались все. Вычленить одного лидера было крайне сложно, а разница в оценках между первым и вторым местом была всего в один балл. Илья Михайлов, SberDevices, дизайн-директор



HR Sber

Участники этого направления создавали продукт для трекинга целей и задач сотрудников, который должен помочь им следить за своим прогрессом, целями компании и руководителя.

Победителем признали команду «Вкосмосе» (Москва). Ее участники разработали веб-сервис, позволяющий связать крупные цели компании и индивидуальные задачи сотрудников в едином пространстве и графически показать вклад каждого работника.

Призовое место заняла команда AZTEC (Екатеринбург). Ее разработка — интерактивная веб-платформа с динамической визуализацией, элементами геймификации и интеграции с мессенджерами.

Очень классные ощущения по итогам хакатона! Ребята за три дня совершили невозможное – прочувствовали задачу, выявили проблемы и предложили целостные решения. Для нас это было очень полезно – посмотреть на наши активности с другой стороны, узнать что-то новое и конечно эмоционально зарядиться. Хочется сказать спасибо всем командам за неординарные решения, за то что они все такие разные и при этом все невероятно крутые! Николай Васильчиков, HR Sber, управляющий директор



Для того, чтобы победители и призеры SberCode могли поделиться своим успехом в соцсетях, им вручили виртуальные призовые чеки — в виде специального AR-фильтра в Instagram и Facebook.

Организатор хакатона — Spinon, генеральный спонсор — Сбербанк.