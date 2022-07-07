«СберМаркет» решил заняться доставкой еды из ресторанов

«СберМаркет» планирует запустить собственную службу доставки еды из ресторанов и кафе. Полной информации о моделе работы новой службы доставки пока нет.

Сначала проект могут запустить по модели маркетплейса. Банк может использовать базу Delivery Club в своих целях, узнал «Коммерсантъ» у источников.

Партнер One Story Ольга Сумишевская предположила, что «Сбер» решил запустить свой сервис доставки, так как получению в собственность 100% Delivery Club могли препятствовать существующие договоренности с VK в рамках СП.

У «СберМаркета» число активных пользователей приложения сервиса превышает 2 млн, у «Яндекс.Еды» — 5,5 млн, у Delivery Club — 6,9 млн. В ближайшие два года сервис сможет перераспределить не менее 30% аудитории.

Эксперты считают, что доставка еды из кафе и ресторанов довольно конкурентный рынок, многие на нем терпят поражения, например, X5 Group вынужден был закрыть свой агрегатор «Около» из-за непопулярности сервиса.

На днях VK и «Сбер» начали поиск покупателя на крупнейший российский сервис доставки еды Delivery Club, им может стать «Яндекс». Стороны обсуждают сделку параллельно с готовящейся продажей «Яндексом» медийных активов: сервисов «Новости» и «Дзен».

«Яндекс», как сообщается, может обменять Delivery Club на свои проекты, если оба текущих владельца будут готовы в результате сделки выйти из компании.

В конце июня «Яндекс.Еда» объявила о создании премиальной доставки из ресторанов. Отдельный раздел появится внутри основного приложения, его рабочее название — Ultima. Пилотный проект планируют запустить в центре Москвы до конца августа.

На старте к проекту подключатся примерно 40 ресторанов, часть из них на доставку раньше не работали. Для того, чтобы подключиться к сервису заведениям нужно соответствовать некоторым критериям: высокий средний чек, наличие премий, известность шеф-повара, авторская кухня.

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