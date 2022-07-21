Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Сбермаркет» добавил на витрину продукты «Самоката»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис доставки продуктов «Сбермаркет» начал работать с онлайн-ритейлером «Самокат». Формат этого сотрудничества предполагает, что «Сбермаркет» выступит партнером-маркетплейсом, а оформленные заказы «Самокат» будет собирать и доставлять самостоятельно, сообщила пресс-служба «Сбермаркета».

«Сбермаркет» добавил на витрину продукты «Самоката»

Другие детали сотрудничества в компании не раскрыли. Однако известно, что VK и «Сбер» в настоящее время обсуждают возможное разделении активов своего совместного предприятия «О2О Холдинг», в которое входит «Самокат». «Сбер», которому принадлежит «Сбермаркет», может в рамках сделки получить этот сервис.

Сейчас стороны говорят о партнерстве в следующем ключе:

  • По словам директора по развитию бизнеса «Сбермаркета» Сергея Катасонова, партнерство с «Самокатом» — «возможность всего за 15 минут доставлять наиболее востребованный ассортимент». 
  • «Самокату» же важно развивать доступность для покупателей «в разных форматах». «Интеграция со СберМаркетом — прекрасная возможность расширить опыт онлайн-покупок как для наших пользователей, так и для тех, кто еще не успел ими стать», — сообщил директор по маркетингу «Самоката» Игорь Рожков.

Как сообщалось ранее, VK и «Сбер» размышляют о возможном разделении активов своего совместного предприятия «О2О Холдинг», чтобы обойти санкционные угрозы и впоследствии реализовать идею обмена Delivery Club на «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». 

Эксперты отмечали, что разделение активов также тесно связано с интересами самих VK и «Сбера»: медийной компании логично приобрести активы «Новостей» и «Дзена», а экосистеме, в которой уже есть «Сбермаркет», подойдет «Самокат».

Фото на обложке: «Сбермаркет»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Soft skills 2022: три качества, которые понравятся работодателю будущего
  2. 2 Как быстро запустить доставку в 15+ регионах России: кейс FoodTech-проекта
  3. 3 «Яндекс», VK и Ozon согласились заниматься учетом всей рекламы рунета
  4. 4 Образовательная платформа «Сферум» запустила оплачиваемую IT-стажировку для студентов
  5. 5 VK открыла набор на оплачиваемую стажировку для начинающих разработчиков игр

ВОЗМОЖНОСТИ

24 июля 2022

Акселератор от «Точки» и ОЭЗ «Иннополис»

27 июля 2022

Стартап-марафон «Разведка»

27 июля 2022

39-й стартап-марафон Разведка совместно с StartupSamara

Все ВОЗМОЖНОСТИ