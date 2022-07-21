«Сбермаркет» добавил на витрину продукты «Самоката»

Сервис доставки продуктов «Сбермаркет» начал работать с онлайн-ритейлером «Самокат». Формат этого сотрудничества предполагает, что «Сбермаркет» выступит партнером-маркетплейсом, а оформленные заказы «Самокат» будет собирать и доставлять самостоятельно, сообщила пресс-служба «Сбермаркета».
Другие детали сотрудничества в компании не раскрыли. Однако известно, что VK и «Сбер» в настоящее время обсуждают возможное разделении активов своего совместного предприятия «О2О Холдинг», в которое входит «Самокат». «Сбер», которому принадлежит «Сбермаркет», может в рамках сделки получить этот сервис.
Сейчас стороны говорят о партнерстве в следующем ключе:
- По словам директора по развитию бизнеса «Сбермаркета» Сергея Катасонова, партнерство с «Самокатом» — «возможность всего за 15 минут доставлять наиболее востребованный ассортимент».
- «Самокату» же важно развивать доступность для покупателей «в разных форматах». «Интеграция со СберМаркетом — прекрасная возможность расширить опыт онлайн-покупок как для наших пользователей, так и для тех, кто еще не успел ими стать», — сообщил директор по маркетингу «Самоката» Игорь Рожков.
Как сообщалось ранее, VK и «Сбер» размышляют о возможном разделении активов своего совместного предприятия «О2О Холдинг», чтобы обойти санкционные угрозы и впоследствии реализовать идею обмена Delivery Club на «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен».
Эксперты отмечали, что разделение активов также тесно связано с интересами самих VK и «Сбера»: медийной компании логично приобрести активы «Новостей» и «Дзена», а экосистеме, в которой уже есть «Сбермаркет», подойдет «Самокат».
Фото на обложке: «Сбермаркет»
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