VK и «Сбер» поделят активы для последующего обмена с «Яндексом»

VK и «Сбер» размышляют о возможном разделении активов своего совместного предприятия «О2О Холдинг», чтобы обойти санкционные угрозы и впоследствии реализовать идею обмена Delivery Club на «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен».

О нюансах переговоров стало известно журналистам Forbes. Со ссылкой на источники, близкие к компаниям, издание сообщает, что Delivery Club отойдет VK, а «Сберу» передадут сервис доставки «Самокат» и каршеринг «Ситидрайв».

По мнению аналитиков, передел необходим для обеспечения максимальной прозрачности обсуждаемой сделки с «Яндексом».

Еще в апреле VK подписал соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена», а затем стало известно, что медиагигант готов обменять Delivery Club на эти проекты, но для этого важно, чтобы итогом сделки стал выход обоих текущих владельцев из компании.

Таким образом, сейчас VK и «Сберу» надо определиться: кто именно будет выкупать Delivery Club из совместного предприятия.

Эксперты считают, что у VK ситуация лучше, поскольку компания не попала под блокирующие санкции, как «Сбер», и вряд ли попадет (в числе ее акционеров числится «Газпромбанк», на который нельзя наложить санкции, не поставив под удар покупку российского газа западными странами).

Разделение активов также тесно увязано с интересами самих VK и «Сбера»: медийной компании логично приобрести активы «Новостей» и «Дзена», а экосистеме, в которой уже есть «Сбермаркет», подойдет «Самокат».

Судьба «Ситидрайва», по словам источников Forbes, под вопросом. Возможно, сервис будет продан, а возможно, лишь выведен в отдельную структуру, чтобы избежать все того же санкционного давления.

Аналитики рынка считают, что подобный раздел активов был бы практически равнозначным, поскольку Delivery Club можно считать сейчас самым ценным активом совместного предприятия. Стройной представляется и идея обмена сервисами с «Яндексом», но опасность кроется в позиции ФАС.

Представители ведомства сообщили Forbes, что «позиция ФАС по поводу монополии «Яндекса» на рынке доставки еды будет зависеть от конкретных параметров и договоренностей сторон сделки». При этом никакого ходатайство от «Яндекса» относительно Delivery Club в ведомство не поступало.

Тем не менее, о том, что сделка уже на подходе, красноречиво говорит и тот факт, что сегодня VK зарегистрировал домены dzen.su, zen.su, зен.рф и дзен.рф.

Фото на обложке: Арсений Аверьянов / Unsplash