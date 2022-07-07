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VK зарегистрировал домены dzen в зонах .рф и .su

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Интернет-холдинг VK зарегистрировал домены dzen.su, zen.su, зен.рф и дзен.рф. Регистрация случилась спустя несколько месяцев после того, как VK договорилась о покупке у «Яндекса» рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен» и агрегатора новостей «Яндекс.Новости».

VK зарегистрировал домены dzen в зонах .рф и .su

Домены зарегистрировало юрлицо ООО «ВК» 5 июля, пишет «Интерфакс». 

В конце апреля VK подписала соглашение о покупке «Новостей» и «Дзена». Условия сделки и сроки ее закрытия не озвучивались.

«Яндекс.Дзен» представляет собой персональную ленту развлекательного и новостного контента, она формируется исходя из интересов пользователей. «Яндекс» развивает его с 2015 года.

Основной сайт для проекта «Дзен» в настоящее время — zen.yandex.ru. Сервис по-прежнему отображается на главной странице «Яндекса», где представлены основные продукты интернет-компании.

Фото на обложке: VK

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