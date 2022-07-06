На венчурной онлайн-платформе SberUnity состоялась первая сделка с момента ее запуска в сентябре 2021 года. Об этом RB.RU cообщил представитель «Сбера».

Стартап Voltep.online, сервис для создания виртуальных интерактивных миров и метавселенных, привлек 13,2 млн рублей инвестиций в обмен на 6% доли от бизнес-ангела Павла Калмыкова.

SberUnity провел первую сделку на платформе с момента запуска