SberUnity провел первую сделку на платформе с момента запуска

На венчурной онлайн-платформе SberUnity состоялась первая сделка с момента ее запуска в сентябре 2021 года. Об этом RB.RU cообщил представитель «Сбера».
Стартап Voltep.online, сервис для создания виртуальных интерактивных миров и метавселенных, привлек 13,2 млн рублей инвестиций в обмен на 6% доли от бизнес-ангела Павла Калмыкова.
Компания направит средства на развитие продукта: реализацию SaaS-решений, связь VR-систем с NFT, масштабирование сервиса на новые рынки.
В настоящее время на SberUnity размещено более 1260 стартапов, 50 инвесторов и корпораций. По планам «Сбера», на платформе до конца года должно быть представлено более 5 тыс. российских и зарубежных участников.
«Сбер» запустил SberUnity, предназначенную для взаимодействия стартапов, венчурных инвесторов и корпораций, в конце сентября прошлого года.
Фото на обложке: Aksenov Petr /
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