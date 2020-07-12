Пользователи айфонов по всему миру жалуются на сбои в приложениях
В приложениях на айфонах и айпадах произошел массовый сбой. Пользователи по всему миру сообщают о неполадках в таких приложениях, как Viber, Spotify, Tinder, в работе сервисов «Яндекса» и многих других.
Предположительно, пострадали приложения, в которых для авторизации используется Facebook. Проблема возникла из-за комплекта Facebook SDK, в который разработчики сегодня внесли изменения. В Facebook сообщили, что изучают проблему.
Представители Viber подтвердили, что тысячи приложений по всему миру, включая Viber, Pinterest, Foursquare, Spotify, не работают на iOS. В компании пообещали, что техническая проблема будет исправлена в ближайшее время.
У всех. Отвалилось что-то в счетчиках FB и сейчас не пашет ни Вайбер, ни Моно, ни Приват24, да вообще нифига не работает, во что этот модуль FB встроен.— Yuri Stanislavsky (@stanislavskiy) July 10, 2020
С полудня Viber на iPhone вылетает при запуске. @ViberRus @Viber https://t.co/ARnJWfpBFL— Dima Spider (@DimaSpider) July 10, 2020
@Viber @ViberHelp Viber что не так? Что случилось? pic.twitter.com/AnDo5dvdb9— Aliaksei Chychyra (@achychyra) July 10, 2020
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