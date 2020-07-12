В приложениях на айфонах и айпадах произошел массовый сбой. Пользователи по всему миру сообщают о неполадках в таких приложениях, как Viber, Spotify, Tinder, в работе сервисов «Яндекса» и многих других.

Пользователи айфонов по всему миру жалуются на сбои в приложениях