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Пользователи айфонов по всему миру жалуются на сбои в приложениях

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В приложениях на айфонах и айпадах произошел массовый сбой. Пользователи по всему миру сообщают о неполадках в таких приложениях, как Viber, Spotify, Tinder, в работе сервисов «Яндекса» и многих других.

Пользователи айфонов по всему миру жалуются на сбои в приложениях

Предположительно, пострадали приложения, в которых для авторизации используется Facebook. Проблема возникла из-за комплекта Facebook SDK, в который разработчики сегодня внесли изменения. В Facebook сообщили, что изучают проблему. 

Представители Viber подтвердили, что тысячи приложений по всему миру, включая Viber, Pinterest, Foursquare, Spotify, не работают на iOS. В компании пообещали, что техническая проблема будет исправлена в ближайшее время.  

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