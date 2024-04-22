Срок выдачи шенгенских виз россиянам вырос перед летним сезоном до 60 дней

Срок выдачи шенгенских виз россиянам увеличился перед летним сезоном и может составить до 60 дней. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).
«На сегодня рассмотрение документов, в зависимости от консульства, занимает от 2 до 6 недель, но в индивидуальном порядке срок может быть увеличен до 60 дней», — говорится в материалах РСТ.
Причина — рост спроса на поездки в Европу при одновременном отсутствии возможности расширить обработку документов в консульствах стран Шенгенского соглашения.
Сообщается, что есть «большой отложенный спрос» на подачу документов в визовые центры Франции, также сложности с записью существуют в визовых центрах Италии и Испании.
Спрос на поездки и отдых в Европу растет, по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 40–45%.
Ранее стало известно, что спрос на визы в Шенгенскую зону вырос к весне 2024 года на 20% по сравнению с прошлым годом. В консульствах вновь появились очереди — запись осуществляется уже на конец мая/июнь/июль.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Спрос на «шенген» вырос на 20%: визовые центры не справляются с потоком — РБК
- 2 Как оформить зарубежную карту без выезда за границу: трудности и лазейки
- 3 Цифровые тренды в туризме
- 4 Букит, Убуд и другие районы Бали: где выгоднее всего инвестировать в недвижимость
- 5 «Аэроклуб» разыграет 1 млн рублей на хакатоне
ВОЗМОЖНОСТИ
22 апреля 2024
22 апреля 2024
23 апреля 2024