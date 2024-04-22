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Срок выдачи шенгенских виз россиянам вырос перед летним сезоном до 60 дней

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Срок выдачи шенгенских виз россиянам увеличился перед летним сезоном и может составить до 60 дней. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

Срок выдачи шенгенских виз россиянам вырос перед летним сезоном до 60 дней

«На сегодня рассмотрение документов, в зависимости от консульства, занимает от 2 до 6 недель, но в индивидуальном порядке срок может быть увеличен до 60 дней», — говорится в материалах РСТ.

Причина — рост спроса на поездки в Европу при одновременном отсутствии возможности расширить обработку документов в консульствах стран Шенгенского соглашения.

Сообщается, что есть «большой отложенный спрос» на подачу документов в визовые центры Франции, также сложности с записью существуют в визовых центрах Италии и Испании.

Спрос на поездки и отдых в Европу растет, по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 40–45%.

Ранее стало известно, что спрос на визы в Шенгенскую зону вырос к весне 2024 года на 20% по сравнению с прошлым годом. В консульствах вновь появились очереди — запись осуществляется уже на конец мая/июнь/июль.

Фото на обложке: Unsplash

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