Срок выдачи шенгенских виз россиянам вырос перед летним сезоном до 60 дней

Срок выдачи шенгенских виз россиянам увеличился перед летним сезоном и может составить до 60 дней. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

«На сегодня рассмотрение документов, в зависимости от консульства, занимает от 2 до 6 недель, но в индивидуальном порядке срок может быть увеличен до 60 дней», — говорится в материалах РСТ.

Причина — рост спроса на поездки в Европу при одновременном отсутствии возможности расширить обработку документов в консульствах стран Шенгенского соглашения.

Сообщается, что есть «большой отложенный спрос» на подачу документов в визовые центры Франции, также сложности с записью существуют в визовых центрах Италии и Испании.

Спрос на поездки и отдых в Европу растет, по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 40–45%.

Ранее стало известно, что спрос на визы в Шенгенскую зону вырос к весне 2024 года на 20% по сравнению с прошлым годом. В консульствах вновь появились очереди — запись осуществляется уже на конец мая/июнь/июль.

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