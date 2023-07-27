Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

СДЭК Pay запустил онлайн-платежи с автоматической отправкой чека

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

СДЭК Pay запустил онлайн-сервис для приема и обработки онлайн-платежей по ссылке. Продавец с помощью нее сможет проводить операцию без наличия сайта. Например, если он продает через сервисы объявлений или соцсети. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

СДЭК Pay запустил онлайн-платежи с автоматической отправкой чека

В таком случае продавец в несколько кликов создает ссылку для оплаты на странице сервиса и передает ее клиенту через мессенджеры, социальные сети, электронную почту или другие средства связи.

Приобретать свою кассу предпринимателю не нужно, система может автоматически отправлять чек после проведения платежа: подтверждающие документы будут направлены плательщику и в ОФД.

Выплата происходит на следующий день. Продавец оплачивает только комиссию за совершенные транзакции, без дополнительных платежей.

  • В начале 2023 года СДЭК открыл 120 отделений за пределами России, включая страны СНГ и Дальнего Востока. Компания также запустила доставку сборных грузов между Россией и Казахстаном, позволяя предпринимателям отправлять заказы весом от 100 до 800 кг.
  • СДЭК также усовершенствовал свои услуги доставки, предлагая доставку посылок в удобное время с интервалом от 1 часа. Это расширение сервиса было бесплатным и доступно для всех заказов «до двери».

Фото на обложке: Tikhonova Yana / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Среди россиян вырос спрос на иностранные люкс-бренды
  2. 2 Российские предприниматели смогут отправлять в Казахстан грузы весом более 100 кг
  3. 3 11 сервисов для заказа товаров из иностранных магазинов
  4. 4 «Райффайзенбанк» с 1 августа прекратит принимать в кассах доллары и евро наличными
  5. 5 Суд отправил в СИЗО бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 июля 2023

CRIEC

31 июля 2023

Твоё дело. Молодой предприниматель России

31 июля 2023

Skolkovo SkyTech

31 июля 2023

AI Journey Science

31 июля 2023

«Дело в людях»

Все ВОЗМОЖНОСТИ