СДЭК Pay запустил онлайн-платежи с автоматической отправкой чека

СДЭК Pay запустил онлайн-сервис для приема и обработки онлайн-платежей по ссылке. Продавец с помощью нее сможет проводить операцию без наличия сайта. Например, если он продает через сервисы объявлений или соцсети. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
В таком случае продавец в несколько кликов создает ссылку для оплаты на странице сервиса и передает ее клиенту через мессенджеры, социальные сети, электронную почту или другие средства связи.
Приобретать свою кассу предпринимателю не нужно, система может автоматически отправлять чек после проведения платежа: подтверждающие документы будут направлены плательщику и в ОФД.
Выплата происходит на следующий день. Продавец оплачивает только комиссию за совершенные транзакции, без дополнительных платежей.
- В начале 2023 года СДЭК открыл 120 отделений за пределами России, включая страны СНГ и Дальнего Востока. Компания также запустила доставку сборных грузов между Россией и Казахстаном, позволяя предпринимателям отправлять заказы весом от 100 до 800 кг.
- СДЭК также усовершенствовал свои услуги доставки, предлагая доставку посылок в удобное время с интервалом от 1 часа. Это расширение сервиса было бесплатным и доступно для всех заказов «до двери».
Фото на обложке: Tikhonova Yana /
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