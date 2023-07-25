СДЭК запустил доставку сборных грузов между Россией и Казахстаном, выдачи IT-ипотеки за два квартала 2023 года выросли почти в 2,5 раза и другие события 25 июля.

Минэк предлагает увеличить пошлины на ввоз импортных вин, LTL-перевозки СДЭК: главное 25 июля