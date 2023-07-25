Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минэк предлагает увеличить пошлины на ввоз импортных вин, LTL-перевозки СДЭК: главное 25 июля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

СДЭК запустил доставку сборных грузов между Россией и Казахстаном, выдачи IT-ипотеки за два квартала 2023 года выросли почти в 2,5 раза и другие события 25 июля.

Минэк предлагает увеличить пошлины на ввоз импортных вин, LTL-перевозки СДЭК: главное 25 июля

Финансы

  • Иностранные структуры российских компаний начали процесс сохранения листинга на Мосбирже. Среди них ГК «Эталон», «Софтлайн», «О’кей» и Ozon, пишут «Ведомости».

Бизнес

  • СДЭК запустил доставку сборных грузов между Россией и Казахстаном. Предприниматели смогут отправлять заказы весом от 100 до 800 кг.
  • Выдачи IT-ипотеки за два квартала 2023 года выросли почти в 2,5 раза. Россияне оформили 10,8 тыс. IT-кредитов на 93,2 млрд рублей, пишут «Известия».
  • Минэк предлагает увеличить пошлины на ввоз импортных вин почти в 1,5 раза. Это стимулирует российских производителей к полному импортозамещению зарубежного сырья, узнали «Ведомости».
  • Товарные знаки и сайт книжной сети «Республика» на торгах в рамках банкротста за 4,8 млн рублей приобрел индивидульный предприниматель Дмитрий Алиев. 

Фото на обложке: Gunnar Pippel / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Расписки «Циан» исключат из листинга Нью-Йоркской биржи 1 августа
  2. 2 Ряд банков в Казахстане, Узбекистане, Армении и Грузии запретили переводы через «Юнистрим»
  3. 3 «Яндекс.Маркет» будет продавать товары зарубежных продавцов, атака дронов: главное 24 июля
  4. 4 «Яндекс.Маркет» будет продавать электронику и товары для дома из зарубежных магазинов
  5. 5 Книжную сеть «Республика» приобрел за 4,8 млн рублей Дмитрий Алиев
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

26 июля 2023

Медиаиндустрия

26 июля 2023

Corporates to Startups

26 июля 2023

Пилотирование финтех-проектов с Банком Уралсиб

31 июля 2023

«Дело в людях»

31 июля 2023

AI Journey Science

Все ВОЗМОЖНОСТИ