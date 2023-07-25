Минэк предлагает увеличить пошлины на ввоз импортных вин, LTL-перевозки СДЭК: главное 25 июля

СДЭК запустил доставку сборных грузов между Россией и Казахстаном, выдачи IT-ипотеки за два квартала 2023 года выросли почти в 2,5 раза и другие события 25 июля.
Финансы
- Иностранные структуры российских компаний начали процесс сохранения листинга на Мосбирже. Среди них ГК «Эталон», «Софтлайн», «О’кей» и Ozon, пишут «Ведомости».
Бизнес
- СДЭК запустил доставку сборных грузов между Россией и Казахстаном. Предприниматели смогут отправлять заказы весом от 100 до 800 кг.
- Выдачи IT-ипотеки за два квартала 2023 года выросли почти в 2,5 раза. Россияне оформили 10,8 тыс. IT-кредитов на 93,2 млрд рублей, пишут «Известия».
- Минэк предлагает увеличить пошлины на ввоз импортных вин почти в 1,5 раза. Это стимулирует российских производителей к полному импортозамещению зарубежного сырья, узнали «Ведомости».
- Товарные знаки и сайт книжной сети «Республика» на торгах в рамках банкротста за 4,8 млн рублей приобрел индивидульный предприниматель Дмитрий Алиев.
Фото на обложке: Gunnar Pippel /
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