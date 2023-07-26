Ограничения «Киви-банка», предприниматели ищут инвесторов для своего бизнеса: главное 26 июля

Карина Пардаева
«Киви-банк» ограничил физлицам перевод средств и снятие наличных, количество сервисов, принимающих оплату криптовалютой в России, увеличилось на 15–20% и другие события 26 июля.
Ограничения «Киви-банка», предприниматели ищут инвесторов для своего бизнеса: главное 26 июляКарина Пардаева
Финансы
- С 26 июля «Киви-банк» ограничил физлицам перевод средств и снятие наличных по требованию ЦБ РФ. У регулятора есть претензии к составлению отчетности и ведению документации.
- В январе-июне 2023 года количество сервисов, принимающих оплату криптовалютой в России, увеличилось на 15–20%, до 300–400 штук.
Бизнес
- Минфин провел предварительный анализ эффективности льготы по обнулению НДС для общепита и зафиксировал обеление сектора, сообщили «Ведомости».
- В 2023 году почти 70% российских предпринимателей стали искать инвесторов для своего бизнеса. Чаще всего дополнительные средства выделяют таким областям, как IT, медицина, строительство, производство, финансовые и юридические услуги.
- Драйвером роста ипотеки в июне стало вторичное жилье. Но повышение ключевой ставки может замедлить рынок, узнали «Ведомости».
Сервисы
- Принадлежащий «Яндексу» сервис «Толока», который используется для обучения нейросетей, перестроится на зарубежный рынок, в России будут запущены «Яндекс Задания», пишет «Коммерсантъ».
Фото на обложке: Unsplash
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